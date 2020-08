Cubrebocas debe ser a conciencia, no obligatorio: Protección Civil

Mazatlán, Sin.- El uso de cubrebocas es indispensable para disminuir los riesgos de contagio de Covid-19, pero no debe ser obligatorio en Mazatlán, sino que debe ser a conciencia de cada ciudadano, ya que si se porta correctamente se cuida y se protege él mismo y a los que le rodean, señaló el coordinador de Protección Civil municipal, Eloy Ruiz Gastélum.

Dijo que de cada 10 personas que acuden al Centro de la ciudad, nueve usan el cubrebocas correctamente, según sondeos hechos por Protección Civil.

Prueba de ello, agregó, es que la incidencia de casos ha disminuido y permanece casi a la mitad del punto crítico del termómetro Covid-19 para Mazatlán, que es de 35 nuevos pacientes, ya que el pasado martes sólo hubo 19 registros en el día.

“El ciudadano está portando el cubrebocas y está haciendo lo que tiene que hacer, se está preocupando por su salud, depende de la actitud, el interés y la conciencia de las personas, yo me cuido y me protejo, y por ende voy a proteger y cuidar a los que están a mi alrededor, y si no me interesa mi salud tampoco me van a interesar los que están a mi alrededor”, dijo.

Comentó que a diferencia de la capital de Sinaloa, donde hay más densidad de población y los casos de coronavirus son el doble, en Mazatlán es indispensable el cubrebocas, pero no obligatorio.

“A diferencia de la ciudad de Culiacán, la cual tiene mucha más densidad de población que nosotros, eso es indiscutible, pero también nos duplica el número de casos activos, de enfermos, muertes y todo lo demás, es por eso que ellos implementaron esa acción, en el sentido del uso de cubrebocas obligatorio”, apuntó.

Insistió en que las estadísticas reflejan que las acciones que implementa el gobierno municipal y el comportamiento de la ciudadanía en acatar las medidas preventivas están dando resultados, pues las cifras de nuevos casos se mantienen bajas, entre 18 y 19 pacientes nuevos por día en el puerto.

"Quiere decir que lo que se está haciendo y lo que el ciudadano está haciendo está bien, porque los resultados ahí están, son estadísticas claras y contundentes y que no podemos poner en tela de juicio, ni el actuar ciudadano y tampoco las acciones que se están haciendo como gobierno municipal", concluyó.





