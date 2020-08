Respaldan en Escuinapa "no apertura" de playas

Escuinapa, Sin.- La medida de no abrir las playas y demás centros de reunión y diversión en el municipio fue avalada por el director del Hospital General de Escuinapa.

Aunque en gran parte del estado ya se han aperturado estos sitios, el alcalde Emmett Soto Grave ha tomado la decisión de mantenerlos cerrados en el municipio, lo cual fue tomada como una decisión acertada por parte de Wilfrido Delgado Pardo.

“Todavía no estamos en condiciones para propiciar aglomeraciones, es una decisión muy responsable por parte del presidente municipal el mantener cerrados todos los sitios donde se puedan formar aglomeraciones, la etapa de contagios aún no ha cedido y no podemos tener descuido alguno”, dijo.

Aunque reiteró que es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos el cuidarse y cuidar de su familia, es importante que la autoridad evite lo mayor posible darle motivos a la gente para que incumpla con las recomendaciones.

“Ya lo hemos comentado, es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos el cuidarse, está en ellos mismos tomar las medidas y tomar el riesgo de sufrir contagios, pero también es responsabilidad de la autoridad tratar de evitar más contagios y justo eso es lo que se está haciendo aquí en Escuinapa”.

Cabe reiterar que en reciente entrevista, Delgado Pardo informó sobre una disminución de atenciones por temas de Covid-19 en el Hospital General de Escuinapa, por lo que dijo que no tiene por qué haber un relajamiento en cuanto a las medidas preventivas.

DATO

19 camas Covid-19 son con las que cuenta el Hospital General de Escuinapa, las cuales se encuentran actualmente al 60% de ocupación.





