Covid-19 comienza a generar crisis entre constructores

Mazatlán, Sin. Para reactivar la economía del país se debe impulsar al sector de la construcción, ya que es el que genera una mayor derrama hacia otros sectores indirectos; manifestó Quel Galván Pelayo.

El vicepresidente de CMIC comentó que la pandemia del Covid-19 genera la parálisis económica que les golpea profundamente, a lo que se suma la falta de apoyos fiscales o una política de fomento.

Local Instala Protección Civil filtro de saneamiento en avenida Ejército Mexicano

Expresó que una vez que se tengan las condiciones para retomar las actividades, el gremio confía en que se apueste por la creación de infraestructura a lo largo del país, pues es la única manera en que se fortalezca al sector de la construcción, que es el único que derrama hacia otros sectores económicos.

Se debe de buscar la manera de una reactivación rápida, y para ello es necesario que el gobierno federal le apueste a la generación de infraestructura a nivel nacional, más allá de los proyectos presidenciales como el de Dos Bocas, Tren Maya o Transístmico.

Galván Pelayo





También lee: Instala Protección Civil filtro de saneamiento en avenida Ejército Mexicano





Galván Pelayo recordó que se pidió apoyo en materia fiscal con el tema de las declaraciones anuales, al solicitar una prórroga que solamente se les otorgó a las personas físicas; por ello, ahora piden la intervención a la banca de desarrollo ante la banca de primer piso, ya que ésta no presta a los constructores.

Lo que queremos es que si se llega a parar nos preste para pagar los salarios, y los alicientes que se necesitan para arrancar rápido, ya esta demostrado que una empresa, sobretodo pequeña, no cuenta con más de dos semanas para poder sobrevivir y cierra.

Galván Pelayo





El gremio de la construcción se mantiene en alerta ante los efectos del Covid-19. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán





El ex presidente de la CMIC, delegación sur, indicó que los créditos a la palabra de 25 mil pesos que se otorgan para las micro y pequeñas empresas, no son suficientes, ya que no vienen a solventar sus compromisos.













Lee más aquí:

Local Descubren gruta en la Insurgentes que pudo provocar socavón Local Refuerzan vigilancia en calles para prevenir el Covid-19 Local Incrementa a 197 los decesos por Covid-19 en Sinaloa