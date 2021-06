Costos y mano de obra en la construcción están “por las nubes”

Mazatla´n, Sin.- El sector de la construcción no puede salir de la crisis en la que se encuentra, ya que este año se han incrementado hasta en un 30% algunos insumos que se utilizan en distintas obras, como el acero.

Tan solo, la tonelada de varilla en México oscila entre los 13 mil pesos y 14 mil 500 pesos y el cemento, dos mil 800 pesos. El precio de todo lo que tiene que ver con minerales todos los días se está moviendo.

Este año se han incrementado hasta en un 30% algunos insumos que se utilizan en el sector de la construcción. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

El vicepresidente nacional de Infraestructura Turística de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Quel Galván Pelayo, manifestó que el precio del acero, aluminio, material eléctrico es el que más ha impactado a este sector.

Comentó que, desde el inicio de la pandemia a la fecha, el costo de los insumos se ha incrementado un 30%, sin duda impactará en el costo de algunas obras y además también ha aumentado la mano de obra un 15%.

"No solo sigue subiendo, sino que hay escases, hay fila porque por la pandemia no dejan trabajar a su máximo las plantas. En casi año y medio el incremento en promedio general ha sido de un 30%, eso en materiales y aquí en Mazatlán en lo particular la mano de obra esa subiendo por lo mismo que hay mucha obra privada", dijo.

Lo que se busca es que las edificaciones verticales no aparezcan de manera exponencial sin un plan regulador | Foto: Rolando Salazar

Galván Pelayo lamentó que esos incrementos no se ven reflejado en la venta en la obra pública y privada, en muchos de los casos las empresas tienen que absorber parte de esos incrementos.

Indicó que los gobiernos de los estados y municipios difícilmente pagan esas escalatorias debido a que ya tienen un presupuesto autorizado y no caben los incrementos, cosa contraria con el gobierno federal quien si lo considera.

"Es difícil de cobrar la escalatoria de ese incremento de precios porque el cliente no quiere pagar más del precio presupuestado y tienes que apechugar, pero va en contra directito a las ganancias de las empresas, porque ya habías firmado contratos, ya tenías un compromiso", expresó.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

El empresario constructor señaló que muchos de los materiales para la construcción son de importación, además que en Mazatlán también hay escasez de block, las fábricas no alcanzan a abastecer la demanda, lo que retrasa el avance en obras.

"Al no cumplir el suministro se retrasa y tenemos sobrecosto, tenemos que tener cuidado con lo que firmas y te comprometes. Uno va por un margen muy pequeño de utilidades, aunque las obras cuestan muy caras, sólo se ven pasar los millones, porque tú vas por un margen como comisionista, casi casi, la construcción es una industria de centavos no de pesos y así con poquito que te equivoques, ya te pega", concluyó.









