Cooperativas pesqueras de Escuinapa "se quedaron con las ganas" de trabajar el camarón

Escuinapa, Sin.- Las cooperativas de producción pesquera en el municipio de Escuinapa, prácticamente se quedaron con las ganas de poder explotar el camarón este año, debido a escasez del producto que impera en los esteros y marismas de esta región.

Fue el pasado 14 de septiembre cuando se aperturó oficialmente la temporada de capturas de camarón en esta zona, pero las organizaciones pesqueras no ingresaron a trabajar.

Juan Manuel Cortés Torres, quien es líder de la federación de cooperativas "Puerta de México Libre" recalcó que esta decisión de no trabajar, fue en común acuerdo entre las cinco cooperativas que conforman esta organización.

"El panorama está triste a lo que estamos viendo tanto en el centro, norte y con nosotros en el sur del Estado, nosotros en Escuinapa no entramos a trabajar en común acuerdo porque durante los recorridos de vigilancia no encontramos camarón e incluso se hizo un muestreo, aventamos seis o siete atarrayasos en un área donde siempre había camarón y ahora no sacamos ninguno".

Posteriormente, se hizo un recorrido de alrededor de cuatro horas en todo el sistema, "Un camarón solamente fue el que encontramos, esto es muy triste y fue por lo que optamos no entrar a trabajar".

Agregó que para poder iniciar a trabajar, las cooperativas tienen la necesidad cada temporada de invertir un recurso tanto en combustible, hielo, para poder recibir y transportar el camarón.

"Era un gasto que íbamos a realizar de manera infructuosa, al no ver camarón alguno, por lo que nos quedamos como quien dice con las ganas de trabajar".

Por último, dijo que al no verse camarón, algunos pescadores optaron por buscar explotar la escama, trabajando así en la pesca de sábalo, pero esto duró solamente una semana porque el producto se escaseó.