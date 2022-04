Controlan aforo y aplican medidas preventivas en el Faro Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El Faro Mazatlán sigue como uno de los atractivos turísticos de mayor afluencia en este periodo vacacional de Semana Santa en la ciudad, por lo que, para garantizar la seguridad de los paseantes, aplican protocolos y medidas de orden y control ante la gran afluencia de gente que presenta.

Francisco Chávez, Director Operativo del Parque Natural Faro Mazatlán, dijo que el jueves la asistencia fue de casi 2 mil personas, cifra que se puede superar este viernes santo, ya que desde las primeras horas de la mañana tenía mucho visitantes.

“Estamos llevando un control de ascenso para que no se sature la gente. Ayer tuvimos casi 2 mil personas; manejamos un promedio de 200 personas allá arriba. Hacemos una fila de 70 personas aproximadamente, esperan de 15:00 a 20:00 minutos; ya arriba me están informando si está bajando gente para poder pasar a ese grupo de personas. Nada más diciendo a la gente que venga con ropa cómoda, que traigan agua para hidratarse que no vengan sin desayunar que no vengan muy desvelados o cansados porque la subida de 1 km 200 a estas horas del día les puede afectar”, manifestó.

En una visita de inspección, el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum destacó la aplicación del semáforo de asistentes y las medidas de prevención que se implementan.

Foto: Cortesía | SSPM

“Tenemos un dispositivo de prevención y atención al visitante y al turista coordinados con las personas que se encargan de la operatividad de este magnífico atractivo natural. Por lo tanto estamos atentos para cualquier evento que pudiera presentarse. Afortunadamente los días de ayer y antier, y lo que va en el día de hoy no ha habido mayores incidentes solamente atenciones menores que han sido controladas por el mismo personal del faro. Es importante que acaten las recomendaciones que se les acaban de brindar y sobre todo que tomen las precauciones necesarias”, expuso el funcionario municipal.

Foto: Cortesía | SSPM

Mientras que el Subdirector de Tránsito Municipal, Jorge Samuel Alvarado Ilustre, mencionó que se estableció un cierre permanente por la calle Malpica para evitar congestionamiento vial en el acceso al Faro, por lo que sólo se permite ingresar a las unidades de servicio público de transporte para ascenso y descenso de los turistas.

Foto: Cortesía | SSPM

Además que personal de la Secretaría de Salud permanece en un módulo de atención en donde además de proporcionar suero hidratante, los turistas pueden realizarse una prueba rápida de Covid-19, sin que hasta esta tarde se haya realizado alguna persona con síntomas.