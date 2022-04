Turismo nacional gusta de visitar zona rural

Mazatlán, Sin.- El turismo está respondiendo muy bien a la zona rural, donde los restaurantes del circuito El Habal-La Noria estaban prácticamente llenos de turistas comensales, informó el subsecretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, Luis Terán Tirado.

Dijo que estaban muy contentos por la reactivación que está teniendo la zona rural de Mazatlán, sobre todo en las comunidades de El Habal, La Noria y El Quelite, además de la zona de la Presa Picachos, donde hay 40 cabañas que estaban al 100 por ciento.

También puedes leer: Atraca crucero del polémico Grupo Vidanta a Mazatlán

“Veranos que ya cuenta con un hotel se le llenó, en Veranos hay dos restaurantes ya, se reactivó totalmente al 100 por ciento la ocupación hotelera por allá, para Veranos para los que no saben cuentan con dos albercas con aguas termales, mucha gente no sabe, pero hay mucho qué ver en los circuitos turísticos de Mazatlán, ojalá la gente que nos visita se dé una vuelta por allá, no solamente tenemos playas, tenemos puntos rurales muy bonitos cerca de Mazatlán a escasos 30, 40 minutos”, explicó el funcionario municipal.

Terán Tirado destacó que le reportaron que El Quelite estaba lleno al 100 por ciento, sigue con el tema del puente pero confió que el doctor Osuna, restaurantero de esta pintoresca sindicatura de Mazatlán, le esté echando muchas ganas para reactivar este punto.

Y sobre los municipios cercanos, informó que el miércoles, el día de la llegada de los tres cruceros turísticos a Mazatlán, llevaron a mucha gente a Concordia y Rosario, a los que se les conoce como la Riviera Mazatlán, que son esas ciudades que está apoyando el alcalde Benítez Torres.

Dijo que el turismo que está arribando a Mazatlán, quiere también conocer otras cosas, por lo que se le lleva a los municipios cercanos a conocer, y están teniendo mucha visita de turistas.