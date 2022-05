Continúan los desalojos en Hacienda del Valle

Mazatlán. Sin-. Tras los desalojos arbitrarios del pasado 25 de abril en Hacienda del Valle, este lunes actuarios del Grupo Losa, acompañados de policías municipales, acudieron nuevamente al asentamiento y despojaron de la vivienda a la señora Bertha.

Presentando la orden de un juez, rompieron el candado de la puerta principal y entraron a la casa para sacar todas las pertenencias de doña Bertha, quién en ese momento no se encontraba en su casa, pero al ser alertada por otros vecinos, inmediatamente se trasladó, lamentablemente ya no había nada que hacer, todos sus muebles estaban en la calle y ya no la dejaron entrar.

"Doce años viviendo aquí, yo estaba trabajando, llegaron y se metieron y sacaron mis cosas, voy a quedarme aquí afuera porque no tengo dónde irme, ellos si pueden hacer y deshacer, ya metieron a una familia ahí", expresó.

Agregó que si bien es cierto que presentaron una orden y está de acuerdo con ello, nunca le hicieron llegar un aviso de desalojo para ella haberse preparado, pues nunca se preocuparon si tenía dinero para irse a otra parte o no, solo la botaron.

La señora Angélica, vecina de la calle Ceibas, expresó que cuando menos les deberían de dar unos días para desalojar ellos mismos las viviendas y buscar a dónde irse, ya que muchas de ahí son madres de familia solteras y no tiene ningún otro familiar con quién acudir, pues también hay varios que desplazados de la sierra.

"Llegan y estés o no estés, te tumban el candado, te sacan tus cosas a la calle y te dicen, te vas a la calle porque aquí es mío. Deberían de ser considerados, que somos familias de bajos recursos, que tenemos necesidad de vivienda, no tenemos a dónde irnos a vivir ni dinero para rentar", expresó.

Son previo aviso, la despojaron de la casa en la que ha vivido por 12 años. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

ANTECEDENTES

Desde hace 12 años las familias habitaron dichas viviendas, las cuales habían quedado en el abandono mientras se construían. Durante este tiempo nadie se había presentado como dueño, hasta ahora que Grupo Losa compró una cartera vencida a Bancomer.

Los invasores han expresado que no se quieren quedar con las viviendas de a grátis, sino que buscan que se las venda, a un precio justo, por todas las mejoras que le han hecho en estos años.

El pasado 25 de abril alrededor de 40 familias sufrieron un intento de desalojo de manera arbitraria, después de los hechos la mitad de las familias buscaron un recurso legal, sin embargo, al ser un proceso tardado no se ha logrado obtener un amparo.