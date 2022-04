Se movilizarán desplazados del sur ante la falta de respuestas por parte del gobierno estatal

Mazatlán, Sin.- Ante la falta de respuesta y promesas sin cumplir, desplazados por la violencia de la sierra de Sinaloa y Mazatlán, se movilizarán nuevamente este jueves 21 de abril con el propósito de encarar al gobernador Rubén Rocha Moya.

Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense, indicó que, según tiene entendido, el mandatario estatal vendrá ese día al puerto a un evento en el Teatro Ángela Peralta, lugar donde se manifestarán y buscarán que los atienda personalmente.

También te puede interesar: Todavía no hay nada sobre compra de terreno para nuevo panteón

"Dos asuntos nos tienen bien atorados, es la lotificación de los terrenos y la compra de seis hectáreas para darle certidumbre a la gente", indicó.

Agregó que ya son seis meses desde que entró este nuevo gobierno, y a pesar del gran aprecio que le tienen a Rocha Moya, no ha dado respuesta para la gente más desprotegida, la que dijo sería la segunda prioridad de su sexenio: los desplazados.

"Tenemos asuntos tan sensibles, como una niña de 15 años que le resultó un tumor, le dio cáncer, le cortaron un pie, ahorita está en fase terminal; gobernador vino, la abrazo, le dijo "la vamos a ayudar," a un niño que está parapléjico, le mataron al papá en brazos y ni siquiera una silla de ruedas", agregó.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Mencionó también que el día martes sostendría una reunión con la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Sustentable, Ruth Díaz Gurría, en Culiacán, y a la hora de la hora los dejó plantados.

Por su parte, Lorena García, coordinadora, recordó el mes de febrero, un día antes de la última visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la presa Picachos, dónde tenían la intención de acudir a manifestarse, el gobernador fue a visitarlos para comprometerse a la compra de otras seis hectáreas pues según el recurso ya estaba, y también a lotificar los terrenos en Mazatlán, Villa Unión y Concordia.

"Les dijo a más de 600 personas que estuvieron aquí que no les iba a fallar y es hora de que todavía no se hace la compra de las hectáreas, que no se ha lotificado en Villa Unión, Mazatlán y Concordia", recordó.

Gutiérrez Sánchez dijo que la gente está preocupada y desesperada, pues la temporada de calor ya está cerca y quiénes ya están ocupando los terrenos lotificados, que son 105, todavía no tienen agua, luz ni drenaje.

Como dato, añadió que en Mazatlán están en busca de terrenos 588 familias, en Villa Unión 289 y en Concordia 450.