Continúa sin freno el abandono animal en Mazatlán por falta de interés y apatía

Mazatlan, Sin.- El abandono de animales, especialmente de gatos y perros, no es prioridad para los gobiernos, ya que no destinan ningún tipo de presupuesto económico ni elaboran las políticas públicas para ello y las que existen no se aplican.

Gabriela Lira Ontiveros tiene más de 20 años rescatando animales en estado de abandono; les brinda la atención médica que requieren y posteriormente los pone en adopción.

En sus inicios, recuerda, era un animal a la vez y eran perros, pero luego el abandono aumentó, mayormente de gatos. Desde hace seis años hace labor de rescate de manera incansable.

En Facebook creó la página "Adopta un Amigo Mazatlán", con la finalidad de publicar a los "michis" en resguardo y que estaban en busca de un hogar, sin imaginar que la comunidad crecería, pero no por causas positivas, sino por el incremento del abandono, el maltrato y la reproducción indiscriminada de animales en situación de calle; las condiciones en que los gatos son rescatados son cada vez más crueles.

"La mayoría están en muy malas condiciones, desnutridos, con varios días sin comer y enfermos. Se rescatan, inmediatamente son llevados a la veterinaria, se les busca hogar temporal, ya que una camada y otra no se pueden mezclar, se tienen que poner forzosamente en cuarentena, se medican y desparasitan", explica.

Proyecto sin fines de lucro

Actualmente en este proyecto, el cual es sin fines de lucro y por puro amor a los animales, colaboran tres personas; al día llegan a recibir hasta siete reportes de animales abandonados, pero los rescates son limitados por el espacio del refugio.

Hoy día hay 50 mininos adultos en resguardo, de los cuales seis son especiales, todos en busca de un hogar. El máximo de rescatados a la vez ha sido de 70 gatos.

Para refugiar a los gatos, en lo que se le encuentra un hogar temporal o permanente, Gabriela y sus colaboradoras rentan una casa. Mensualmente pagan mil 800 pesos de alquiler, 100 pesos por servicio de agua y 500 por luz eléctrica: a la semana se acaban 60 kilos de alimento, que representa un gasto de mil pesos, pues además de proveer a los gatos del refugio hacen rutas de alimentación en los puntos de abandono.

La solventación de gastos se hace mediante rifas y venta de productos, además reciben donativos, tanto monetarios cómo en especie.

"Solo así y vendiendo productos cubrimos mejor las necesidades de los gatos. Y tenemos gatos con alimento medicado, que es mucho más caro".

Gabriela Lira Ontiveros tiene más de 20 años rescatando animales en estado de abandono. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Nadie se ocupa de ellos

A la falta de conciencia y la creciente apatía por parte de la ciudadanía se suma la falta de voluntad por parte de las autoridades. La rescatista considera que la esterilización es el único camino para evitar el abandono.

Desde hace años animalistas del puerto demandan la creación de campañas permanentes de esterilización para gatos abandonados, pues solo hay programas para animales que pueden ser llevados por sus dueños, olvidándose de los que no tienen un hogar y que es donde está el problema. Tampoco hay un refugio o albergue municipal como tal para dar resguardo a los callejeros.

Actualmente el gobierno municipal tiene en funcionamiento el Programa Pro-Sanidad, que esteriliza y brinda otros servicios veterinarios de manera gratuita, pero apenas se esterilizan 12 animales al día y solo de lunes a viernes.

En el Centro de Bienestar y Control Animal se reciben diariamente de 10 a 12 animales, entre perros y gatos para su esterilización, además de otorgar servicios de valoración médica gratuita básica.

Recientemente la dirección de Ecología anunció la campaña Capturar, Esterilizar-Soltar, enfocada en los gatos callejeros. El objetivo de este programa es evitar su crecimiento exponencial.

Personal del CEBICA acude a una colonia, preferencialmente de noche y coloca jaulas con carnada dentro de ellas, los animales en el engaño, entran y son capturados para después ser llevados a las instalaciones de este centro, donde son esterilizados, para ser devueltos al lugar donde fueron capturados.

Las campañas de esterilización actuales resultan insuficientes para el mundo de animales que hay en las calles, incluso hay colonias donde se han contabilizado 200 gatos, según datos de Ecología.

Pese a que se está trabajando en evitar la proliferación o reproducción desmedida de la especie, no se ha encontrado la fórmula para frenar el abandono.

Son pocas las denuncias que se hacen por maltrato animal. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Se debe de hacer una campaña de concientización de tenencia responsable, que la gente lo vea hasta en la sopa, después de eso empezar campañas de esterilización masiva, calle por calle", mencionó.

Lira Ontiveros resaltó que falta “ponerse las pilas”, además, en cuanto a la aplicación de multas económicas a quien abandone animales, es decir, aplicar la ley.

Por su parte, Eunice Murúa Figueroa, directora de Ecología, señaló que la dependencia buscará trabajar en conjunto con asociaciones civiles para ver en qué pueden coadyuvar, a la par que se realiza un padrón de rescatistas, pues muchos hacen está actividad de manera anónima.

Los animales en situación de calle, indicó la bióloga, se exponen a un sin fin de riesgos, desde ser golpeados, atropellados, hasta contraer enfermedades, pero también estos pueden poner en riesgo a otras especies.

"Los gatos se alimentan solos y se encuentran en mejores condiciones que los perros. Pero, como sobreviven y se alimentan a como dé lugar, pueden cazar lo que sea, aves, reptiles, anfibios, es algo que queremos controlar, porque atrapan fauna silvestre".

El perro, en cambio dijo, lo abandonan, trata de sobrevivir como puede, pero están débiles, son víctima de la inanición, se mueren de hambre porque no saben cómo conseguir alimentos.

Los animales duermen a la intemperie y en tiempo de invierno están expuestos al frío y a enfermedades respiratorias, en tiempo de verano a un golpe de calor.

Hay además enfermedades zoonóticas que se pueden transmitir del animal al humano convirtiéndose en problema de salud pública.

Letra muerta

Pese a que en Sinaloa es delito y es sancionable tanto el abandono como maltrato y crueldad animal a través del Artículo 364 del Código Penal y la Ley de Protección a los Animales, respectivamente, el activista Eduardo Monroy Santos precisa que no haya nula actuación por parte de las autoridades.

Además, puede crecer a un problema de salud pública. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Desde el primer momento que tú marcas al 911 tienen el desconocimiento total de la ley, de los procedimientos, o hablas directamente a Seguridad Pública en un caso de maltrato animal o de abandono y te dicen que en un caso que corresponde al fuero común, le hables a Ecología", detalló.

No solo no hay falta de conocimiento de la ley, sino que tampoco hay coordinación interinstitucional y falta mucha capacitación de los diferentes cuerpos policiacos o actores.

"Es difícil, casi imposible poner una denuncia, no se han enfocado en hacer campañas de concientización en la cultura de la denuncia y no nada más en casos de maltrato animal, sino en general, tampoco hay confianza en las autoridades".

Para el presidente de CIBSA (Centro Integral de Bienestar Socio Animal) no basta con reformar un artículo, no basta con hacer una ley, lo que se necesita es que estas se ejecuten y para ejecutarlas se necesita capacitación y empatía, además de recursos económicos.

"En una ocasión me comentó un vice fiscal '¿Cómo justifico la creación de una unidad especializada en maltrato y crueldad animal si no hay denuncias?', es cierto, no hay denuncias, pero ¿cómo voy a poner una denuncia si al momento de que yo voy con el Ministerio Público o Mecanismos de Conciliación me ponen una regañada y me dicen que a diario atropellan un friego de animales, que no pasa nada? Cuando vas a poner la denuncia no hay empatía en estos temas", expuso.

Monroy Santos comentó que en el estado de Sinaloa sí ha habido denuncias de maltrato animal, en especial recordó dos casos de alto impacto y que fueron casos mediáticos, pero lamentó que se aplicaron sanciones no ejemplares y mínimas.

"En el sur de Sinaloa supuestamente, a reserva de que nos muestren las pruebas en el Ministerio Público, dicen que sí se han atendido casos de crueldad animal, pero no de abandono", concluyó.

La esterilización es el único camino para evitar el abandono. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Datos

7 reportes de animales abandonados reciben al día en "Adopta un Amigo Mazatlán".

50 gatos adultos en resguardo se tienen actualmente en "Adopta un Amigo Mazatlán".

12 animales se esterilizan en Mazatlán al día a través del programa municipal Pro-Sanidad.

10 animales, entre perros y gatos, se reciben por día en el Centro de Bienestar y Control Animal de Mazatlán.

En corto

- El Centro de Bienestar y Control Animal cuenta solamente con un veterinario.

- En la dirección de Ecología hay 20 inspectores.

- La dependencia municipal reconoce por lo menos cuatro puntos de abandonos de mayor incidencia y la rescatista otros tres, aunque el problema está en toda la ciudad.