El creciente abandono de fauna doméstica y el impacto negativo que está generando en el Faro Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El creciente abandono de animales domésticos en Mazatlán, específicamente los gatos, está causando un impacto negativo y un desequilibrio ecológico, particularmente, en un área natural como el cerro de El Crestón, mejor conocido como El Faro.

El problema

Raquel Briceño, presidenta del Patronato del Parque Natural Faro Mazatlán, señaló que el abandono de fauna doméstica es un problema grave, no son en Mazatlán sino en todo el mundo. Reconoció que este requiere de una atención emergente, sin embargo, no existe una fórmula rápida para hacerlo, pues hay varios factores que intervienen.

Agregó que hay diferentes percepciones acerca de lo que significa tener una mascota y uno de los componentes de esa "fórmula" es crear una conciencia sobre la responsabilidad, ya que es la falta de esta el principal detonante del ahora problema: la tenencia irresponsable y abandono.

Impacto

Mariana Tovar, vicepresidenta del patronato, explicó que el abandono y proliferación de estos animales en el recinto natural ha impactado de manera ecológica, económica y social.

Ecológica por el riego de depredación que representan los gatos para la fauna silvestre como lagartijas, aves, porque aunque sean alimentados con croquetas, tienen el instinto natural de cazar y buscar comidas.

Económico para el grupo de alimentadoras voluntarias, que de sus bolsillos y algunas donaciones costean gastos de alimento, curaciones y esterilización.

En lo social, así como hay grupos que defienden el bienestar animal, hay grupos que hacen lo contrario y que tienen ciertos comportamientos negativos hacía con los gatos.

Trabajo voluntario

Por su parte, Martha Armenta, representante de la alimentadora voluntarias, estimó que hay en total unos 65 gatos en todo el parque; 30 en la parte de el cerro y unos 35 en la parte de abajo, en la escollera.

Precisó que la mayoría ya han sido esterilizados, intervenciones que se han hecho con recurso propio y donaciones de personas, en su mayoría turistas o foráneos. Los que no han sido intervenidos es porque no permiten el acercamiento, no se dejan agarrar y tampoco se cuenta con las herramientas efectivas para hacerlo.





Indicó que son pocos los que se han ido en adopción, algunos son resguardados por las mismas voluntarias, pues así como los gatos son nocivos para la fauna silvestre estos también se convierten en preda de otros depredadores, y a pesar de las estrategias de mitigación de población el abandono no termina, incluso han llevado gatas recién paridas con sus crías y no hay ningún tipo de vigilancia efectiva que evite que más animales sean "olvidados" ahí.

Iniciativa

Desde noviembre de año pasado, el Patronato del Parque Natural de El Faro, dependencias municiples y organizaciones de la sociedad civil, así como especialistas, trabajan en conjunto con el objetivo de plantear y crear estrategias para atender esta problemática.

Tovar, comentó que se ha echo difusión del tema con el objetivo de concientizar, a traves de distintos medios de comunicación.

Añadió que están por inciar con la instalación de señalética, desde la puntillas hasta la falda de el cerro El Crestón; se colocarán nueve letreros en puntos estratégicos, los cuales tienen tes propósitos:

Informar a la gente que en Sinaloa el abandono animal es un delito, respaldado por la Ley de Protección a los animales del estado de Sinaloa y por tanto es sancionable; invitar a la ciudadanía a que denuncie, así como a que ya no abandone a sus mascotas.

Etapa diagnostica

En los próximos días la organización Bird Watching Mazatlán, inciará un estudio con el que se pretende tener una fotografía real y actual de cómo está el problema y con ello se pueda emitir un plan de manejoa integral.

Entre el diagnóstico se harán trabajos para detectar a la población de gatos semi feriales y ferales y se realizarám cuestionarios de percepción social.