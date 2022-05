Basura por todos lados: la otra imagen de las playas mazatlecas

Mazatlán. Sin-. "Me da lástima ver a Mazatlán así", dice don Mario, mientras recoge parte de la basura que bañistas dejaron sobre playa Norte el día domingo.

Muchos le preguntan que si es trabajador del Ayuntamiento, pues siempre lo miran limpiando, pero su motivación no es otra más que la de evitar que todos esos desechos lleguen al mar.

También puedes leer: Playa Gaviotas obtiene certificación Platino

"Diario, vengo a nadar y siempre es la misma. He encontrado pañales, traen niños, los cambian y los dejan en la arena, ¿cómo es posible eso?", cuestionó.

Pese a los esfuerzos que se hacen para entregar playas limpias a los bañistas, los viejos hábitos se mantienen en la nueva normalidad y cómo cada lunes, las playas mazatlecas han vuelto a amanecer llenas de basura, una estampa que se ha vuelto ya muy común después de un fin de semana.

¿Y la certificación?

Tras realizar un recorrido por la franja turística, se observó que tanto las playas certificadas como las que están en busca de ello, incumplen con los criterios básicos para obtener esta distinción, como es el caso de Playa Gaviotas, certificada en modalidad de Uso Recreativo desde el 2013.

Calidad ambiental, sanitaria, de seguridad y en servicios de sustentabilidad, son algunos parámetros de excelencia, requeridos para obtener dicha certificación, los cuales simplemente no se cumplen.

Playa Norte actualmente está en proceso de certificación en la categoría Platino, galardón con el cual se le reconocería por su belleza escénica, excelencia ambiental, seguridad, instalaciones, señalización con información relevante y accesibilidad universal.

Sin embargo, esta sección, además de padecer la contaminación por residuos sólidos, también tiene un grave problema con una descarga de aguas negras que van directo al mar.

Plásticos, cubrebocas y comida

Local Paran obra de construcción de vado en Ampliación Villa Verde

Entre los residuos que se encontraron en las playas están los plásticos (vasos, botellas, bolsas, popotes, tapaderas) unicel, cubrebocas, cajas de cartón, envases de cerveza, colillas de cigarro, toallitas húmedas y restos de comida.

Por las marcas en la arena, se pudo apreciar que la marea subió durante la noche y es probable que parte de esos residuos hayan sido arrastrados mar adentro.

Sobre el malecón, el panorama no era muy distinto, los contenedores de basura lucían desbordados y los barrenderos no se daban abasto; vasos de unicel, popotes y envoltura de comidas amanecieron sobre la acera del paseo Olas Altas, avenida Del Mar y avenida Gaviotas.

Ante la falta de cultura, para don Mario es necesario aplicar ya multas económicas a quienes dejan basura en las playas y vía pública, pues la idea no es limpiar constantemente, sino que estos espacios se ensucien menos; no obstante, lamentó que el gobierno municipal no considere siquiera esta opción.