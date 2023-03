Entre lunes y martes pueden emitirse resolutivos por parte de los jueces de distrito

Mazatlán, Sin.- Entre este lunes y martes, 13 y 14 de marzo, podrían emitirse los resolutivos por parte de los jueces de distrito, quienes fijarán la postura de otorgar la suspensión definitiva o desechar la provisional por el asunto de la Ley de Educación Superior, señaló el rector, Jesús Madueña Molina.

Al asistir a la inauguración del Foro Universitario en la Unidad Regional Sur, recordó que son tres las suspensiones provisionales que han obtenido, una de ellas del juez del Octavo Distrito con sede en Mazatlán.

"Hay muchas que sean interpuestos desde primer día que la ley se publicó, se pusieron por parte de consejeros universitarios, más de 40 amparos en Los Mochis, Culiacán, Mazatlán y enseguida otros compañeros también interpusieron querellas con respecto a la ley y estamos a la espera de que se desarrollan las diligencias y si logramos una suspensión definitiva por parte de los jueces porque la ley viola la autonomía universitaria", dijo.

Agregó que todavía no se ha tocado el tema de movilizar a la comunidad universitaria y salir a las calles, pero la propuesta está en el plan de acción, todo dependerá de lo que se defina en los próximos días y si el Congreso insiste en salirse de sus facultades, mientras tanto continúa la pelea en el plano legal.

Abiertos al diálogo

Pese a que reconoció que últimamente no ha tenido comunicación con el gobernador, Rubén Rocha Moya, Madueña Molina, descartó que con toda esta controversia el mandatario estatal vaya a tomar represalias contra la universidad, por ejemplo, recortando presupuestos, asimismo dijo estar abierto al diálogo para hacerle ver qué está mal informado, producto de la perversidad de algunos diputados.

"No creo, el señor gobernador es una persona madura, creo que la están le calcularon mal la información que le están dando, yo tengo mi teoría de que le están falseando información y eso está repercutiendo, yo lo respeto, él fue mi maestro, jamás voy a pelearle a decir una grosería en contra de él, pero si le digo que lo están mal informando, que le han dado datos que no son los reales y es por eso que él hace unas declaraciones".

Le responde a Castro Meléndez

Respecto a las declaraciones del diputado, presidente de la JUCOPO en el Congreso del Estado, quien señaló que a pesar de los amparos interpuestos ante el Supremo Tribunal de Justicia, no existe protección alguna para la universidad, el rector respondió que si no están amparados entonces continúen con lo que ya traían en la agenda legislativa, de reformar la Ley Orgánica de la universidad, y no solamente la de la UAS, sino también la de la UAdeO y la UAIM.

"Nosotros no somos egoístas, nosotros estamos reclamando respeto a la autonomía universitaria, no solamente la autonomía de la UAS".

¿Qué dice la recién aprobada ley?

El dirigente de la máxima casa de estudios del estado apuntó que la recién aprobada Ley de Educación Súper viola flagrantemente la autonomía universitaria y estancias como la Secretaría de Educación federal y la Secretaría de Gobernación les han dado la razón.

"El problema está en el artículo tercero, pero también se violan otros preceptos en otros artículos, nosotros dijimos que había 11 inconsistencias. En el artículo tercero, fracción tercera y fracción cuarta, ahí te dice claramente que toda consulta a la que se trate lo que antecede, que son las leyes orgánicas, serán convocadas y organizada por el Congreso del Estado (...) Y la otra, donde hablan de una comparecencia del rector ante los diputados, nosotros somos un organismo autónomo, que tenemos nuestro gobierno y claramente en la Ley Orgánica se establece", apuntó.