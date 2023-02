Congreso del estado ya no tiene nada que ver en juicio del "Químico" Benítez

Culiacán, Sin.- El diputado Adolfo Beltrán Corrales informó que el Congreso del Estado ya no tiene incumbencia en el juicio de procedencia contra el ex secretario de Turismo y ex alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres.

Beltrán Corrales detalló que debido a la destitución del funcionario el pleno ya no tiene que dictaminar sobre la solicitud de juicio de procedencia, que la fiscalía entregó ayer al poder Legislativo.

Benítez Torres fue destituido ayer de su cargo como titular de la Secretaría de Turismo durante una conferencia en la que el gobernador Rubén Rocha Moya informó de manera pública su decisión.

"Se le va a dar lectura, todo como debe de ser, pero la determinación será que no procede porque no está dentro de lo que señala la Constitución, con que puedas desaforarlo porque no tiene fuero", comentó.

La narrativa

El legislador detalló que el día de ayer, alrededor de la 1 de la tarde, el Congreso del Estado recepcionó la solicitud de juicio de procedencia.

Al mismo tiempo, Rocha Moya decidió destituir a Benítez Torres del gabinete, al poco tiempo que se recibió la solicitud en el Legislativo.

"Yo creo que fue una decisión inteligente no mantenerlo en el cargo, porque de todas maneras, si había elementos por parte de la Fiscalía y el Congreso iba a tomar la determinación de retirarlo del fuero y por consiguiente del cargo de secretario de Turismo", indicó.