Sector hotelero solicitará una segunda auditoría a Secretaria de Turismo

Culiacán, Sin.- Debido a las inconsistencias en los resultados presentados por el Secretario de Turismo estatal, Luis Guillermo Benítez Torres, el sector hotelero de Culiacán solicitará una segunda revisión a la Auditoría Superior del Estado, informó el presidente de la asociación de hoteles y moteles de Culiacán, José Manuel de la Rivas Flores.

“El discurso no me cuadra, es muy claro que los números que está planteando no son los que nosotros tuvimos en realidad, se me hace irrisorio que nos pueda decir que se habían gastado en el estado de Sinaloa 95 o 98 millones de pesos para el cierre de septiembre y de repente se gastaron 165 por ahí de principio de noviembre”, señaló José Manuel de la Rivas.

También te puede interesar: No descartan que El Químico sea el protagonista en la Quema del Mal Humor

El pasado 25 de enero el Secretario de Turismo compareció ante el Congreso del Estado, donde los diputados y diputadas le cuestionaron la falta de promoción en Estado Unidos, la falta de conectividad aérea, y el manejo del recurso del 3 por ciento del Impuesto Sobre Hospedaje, entre otras cuestiones.

Los resultados que Benítez Torres presentó no convencieron a los empresarios del gremio turístico, especialmente al sector hotelero, quienes exigen cuentas claras en materia de promoción y difusión del estado y la inversión del Impuesto Sobre Hospedaje.

“Mi labor es decirle al señor (al Secretario de Turismo) ¿dónde está ese dinero que dice usted que se gastó?, porque una cosa es que lo hayas gastado y otra que lo hayas gastado en el propósito que se concibió, ese escrutinio lo tenemos que hacer las asociaciones de hoteleros”, señaló el representante del sector hotelero en Culiacán.

Los empresarios señalan que el manejo del Impuesto Sobre Hospedaje debe ir dirigido a la promoción y difusión de la ciudad que lo genera a fin de atraer más turistas, no gastarse en un concepto diferente a este o en la promoción de otra ciudad.

“El impuesto al hospedaje tiene un concepto que es la promoción y eso parece que se les olvida”, sostuvo.

Manuel de la Rivas conminó al Secretario de Administración y Finanzas del estado, Enrique Alonso Díaz Vega, y al Secretario de Turismo, Luis Guillermo Benítez Torres, a dar cuentas de la inversión que se realizó en materia de promoción en el último trimestre del 2022 y el manejo del recurso del Impuesto Sobre Hospedaje, de lo contrario, solicitarán de nueva cuenta la intervención de la Auditoría Superior del Estado a fin de esclarecer las finanzas de la Sectur.

“Exigirle al Secretario de Administración y Finanzas dónde están ese dinero, que diga si es que se gastaron o no se gastaron”.

Esas preguntas, si no salen de la voz y nos convencen, tendremos que hablar con la auditoría superior del Estado para que lo vuelvan a auditar





José Manuel de la Rivas Flores