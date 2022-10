Congreso aprueba cuenta pública de 2020 de Quirino Ordaz

Culiacán, Sin.- Pese a que durante la administración de Quirino Ordaz Coppel, hubo situaciones escandalosas, la cuenta pública del año fiscal 2020 la Auditoría Superior del Estado la mandó “bien planchadita” al Congreso del Estado, misma, que fue aprobada por mayoría, sin ninguna discusión.

Votaron 30 diputados a favor, seis en contra –cinco diputadas y diputado del PAS y la diputada de Morena Aurelia Leal López–. Además, se abstuvieron el diputado sin partido Adolfo Beltrán Corrales, de Morena, Marco César Almaral y no votó Feliciano Valle Sandoval.

El secretario de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta, precisó que la Auditoría Superior del Estado mandó bien planchadita la cuenta pública del 2020, ya que extrañamente llegó al Congreso con observaciones muy bajas, no así los de los municipios, que los presenta completamente desaseados.

“Para dar un dato exacto a como viene el informe de la Auditoría Superior del Estado, viene mejor que la mayoría de los municipios, en ese sentido nosotros como Congreso aprobamos o rechazamos las cuentas con la información que nos manda la ASE, la cual viene desde el punto de vista social, acotado ya que en ese informe técnico no vienen algunos escándalos que se dieron y que públicamente se conocieron, como la compra de camiones recolectores de basura, por citar un ejemplo, y como no vienen plasmados en el mismo informe, nosotros quedamos limitados porque no podemos aprobar o rechazar mediante suposiciones, o mediante escándalos públicos, nosotros tenemos que retomar el informe”, indicó.

Señalo que sería un revanchismo político reprobar un informe que “viene bien” de la ASE, en este caso particular se tendrá que analizar.

“Ya estamos trabajando para que la Unidad Técnica de Evaluación le está haciendo las auditorías a la b para ver cómo está contemplando las auditorías, cómo las hace y los documentos que aceptan como solventación, queremos ver si están haciendo las cosas bien”, aclaró.

Las irregularidades de la cuenta son bastante graves: PAS

Por su parte la coordinadora del grupo parlamentario del PAS, Alba Virgen Montes, explicó que el voto de los cinco legisladores del Partido Sinaloense fue en contra porque las irregularidades detectadas son bastante graves como para que se aprueben.

Por ejemplo, precisó que la Deuda Pública a Largo Plazo es de 4 mil 049 millones 311 mil pesos; Pasivos Sin Fuente de Pago 3 mil 113 millones 916 mil 031 pesos; Resultados obtenidos con Observación 131; Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatorio (PRAS) 118; Pliego de Observaciones 37, y Cuantificación Monetaria de las Observaciones (recuperaciones probables) 15 millones 005 mil 801 pesos.

“El Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, de los 37 Pliegos de Observaciones ha solventado 20 de manera total y 11 de manera parcial por un monto de 3 millones 190 mil 081 pesos, lo que representa el 42 por ciento del total de sus pliegos de observaciones, quedando de solventar seis por un importe de 8 millones 575 mil 021 pesos; pero de las once recomendaciones que se realizaron sólo atendió una y de las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatorio (PRAS) de las 118 sólo atendió 23, por lo que no podemos aprobar este informe plagado de irregularidades”, señaló.

Asimismo, dijo Montes Álvarez, es importante resaltar que en el manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, tuvo un crecimiento desordenado de sus Pasivos Sin Fuente de Pago; hubo observaciones por volúmenes de concepto de obra pagados injustificados, en exceso, no ejecutados y/o con mala calidad; y se otorgaron contratos por adjudicación directa cuando no existe un elemento válido para ello.

“En el Partido Sinaloense estamos para que todos los entes que manejan recursos públicos transparenten y rindan cuentas claras de todas sus operaciones, más cuando se trata de poder Ejecutivo Estatal, el cual debe de ser un ejemplo en el manejo del erario público”, indicó.