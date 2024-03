Conforman comités de vigilancia para evitar pesca furtiva del camarón en Sinaloa

Mazatlán, Sin. -Este miércoles inició la veda temporal de camarón en el Pacífico Mexicano, por lo que la Secretaría de Pesca y Acuacultra de Sinaloa conforma comités de vigilancia en los municipios costeros para evitar el furtivismo.

La titular de la secretaría, Flor Emilia Guerra Mena, informó que ya se conformaron los de Escuinapa, Rosario y Guasave, hoy le toca a Mazatlán y los próximos días los Navolato, Angostura y Ahome.

"Necesitamos de la sinergia de los tres niveles de gobierno, seguridad pública del municipio, las federaciones, en este caso altamar y nosotros como gobierno del estado, y obviamente Conapesca. Ellos, cuando van a aplicar para el programa que tiene el Gobierno del Estado, se hace la solicitud de ahí, se pone cuánto personal va a participar en las mañanas en las noches, con una embarcación, con dos, con tres y así es como hacemos la organización", dijo.

Agregó que se crearán chats donde habrá coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno; en estos comités participan dependencias como Conapesca Marina y Fiscalía.

Flor Emilia Guerra Mena, secretaria de Pesca y Acuacultura en el estado. Foto: Carla González / El Sol de Mazatlán

Temporada

Guerra Mena añadió que todavía no hay reporte oficial de parte de la Comisión Nacional de Pesca sobre la producción de la temporada, pero según los productores del norte les fue muy bien.

"En el tema del volumen muy bien, pero sabemos la problemática que hemos estado atravesando no solo Sinaloa con las importaciones de camarón, que si bien aduanas y Gobierno Federal está haciendo lo propio no podemos cerrar los ojos y decir que no pasó nada, afectó el tema del precio comercial del camarón, también estuvimos batallando al principio de la temporada con el tamaño que era muy pequeño y no lo compraban así", añadió.

Decomiso

La funcionaria apuntó que todavía no hay datos sobre el decomiso de pesca ilegal, pero aseguró que no hay personas detenidas. La región que más ha generado problemáticas es Ahome, señaló.