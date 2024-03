Conflicto por bandas en playas divide la opinión publica en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En medio de la polémica suscitada por la reciente prohibición de las bandas de música en los alrededores de un desarrollo habitacional en la zona de playas de Mazatlán, las opiniones entre turistas y residentes locales se han visto divididas respecto a la pertinencia de la música en la costa.

En una sondeo realizado por El Sol de Mazatlán con turistas y residentes locales en las playas de Mazatlán, se dividieron opiniones sobre la presencia de música de banda en el área costera.

Puedes leer: "Cancelan" al empresario Amado Guzmán Reynaud por oponerse a bandas en Mazatlán

Los turistas, expresaron un respaldo total a la presencia de bandas musicales en la costa.

"Claro que estamos de acuerdo en que se toque la música de banda, pues si Mazatlán tiene su toque y la banda en la playa es parte de eso, aquí hay muchos atractivos, pero ese es uno de los principales", mencionó Diana Torres, turista originaria de Monterrey.

Argumentaron que esta experiencia añade un valor extra a su estancia durante la temporada vacacional.

Local Quejas en contra del ruido son permanentes en Mazatlán

"Es una bonita experiencia, le añade algo más a Mazatlán, uno viene a la playa, come ostiones, unos botes y le paga a los músicos por estar sentado y bailando ahí, claro que estamos de acuerdo", comentó Rubén, turista originario de San Cristóbal de las Casas.

Sin embargo, entre los residentes locales encuestados, la opinión fue mayoritariamente desfavorable hacia la música de banda en las playas. Aunque algunos expresaron apoyo por considerarla una fuente de empleo para los músicos locales, la mayoría coincidió en que el ruido generado por las bandas en este entorno no es bien recibido.

"En mí mente no caben los músicos, más que nada porque no soy muy fanática de su música, pero reconozco que es su fuente de empleo principal, así que no podemos cerrarnos tampoco, solamente que los regulen y si no cumplen que les quiten el permiso o que los castiguen", dijo Daniel García, habitante de Mazatlán.

Asimismo, las quejas por el ruido es lo que hace que algunos mazatlecos estén en contra de esta atracción.

"Hacen un ruido descomunal, espero que por favor hagan algo para controlar eso, está bien que se ganen la vida así, no estoy en contra de eso, pero en veces cansan con las mismas canciones a todo lo que da", dijo Gloria Montes, habitante de Mazatlán.