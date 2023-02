Confirma Rubén Rocha Moya arresto de Lupe Tapia en Tacuichamona

Culiacán, Sin.-Este jueves confirmó el Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya la detención de "Lupe Tapia" quien era pieza fundamental y encargado de mover la droga de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en el Cártel de Sinaloa la noche del miércoles en el poblado de Tacuichamona pero desconoce la hora de captura.

Rocha Moya reveló que la captura de este personaje es confirmada y que ya se encuentra en las instalaciones de la Ciudad de México en manos de las autoridades correspondientes, ya que este operativo fue una orden federal.

“El ya está en la Ciudad de México el gabinete de seguridad lo dará a conocer si es que no lo ha hecho yo estoy enterado de alguna confirmación pero si no lo han hecho lo harán acuérdense que los gobiernos tienen una función que hacer y esa es una función del gobierno federal es una actividad que nosotros no somos los que apoyamos”.

El ejecutivo enfatizó en que los helicópteros que se observaron la mañana de este jueves en algunos sectores de la capital del estado al igual que la noche del miércoles tienen relación con la detención de este criminal donde exploraban todas las zonas de la ciudad se reservó más detalles porque este operativo fue de orden federal al igual que el del pasado 05 de enero cuando recapturaron a Ovidio Guzmán López en Jesús Maria al norte de Culiacán.

Al terminar recalcó que no existe ni debe existir temor en la ciudadanía ante este operativo ya que no existe peligro para dejar de realizar actividades de la vida cotidiana como asistir al trabajo y los niños a la escuela. Por lo que invitó a la ciudadanía a no entrar en pánico ya que la seguridad está garantizada.