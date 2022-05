Los 45 millones de la DEA por la plana mayor del Cártel de Sinaloa

Culiacán, Sin.- Por primera vez en años la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) Po difunde una foto reciente del mayor de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y fue en un cartel que exhibe a los principales líderes del grupo criminal asentado en Sinaloa.

En la imagen aparece Iván Archivaldo Guzmán Salazar con pelo corto, cara redondeada y un leve bigote, que contrasta con las fotografías que exigente de El Chapito cuando recién salía de prisión en Jalisco en 2007.

De acuerdo con el periodista estadounidense Ioan Grillo, la DEA lanza esta nueva campaña en contra de los hombres más buscados del Cartel de Sinaloa "en medio de la frustración por el nivel de tráfico de fentanilo y la falta de acción en México" contra el narcotráfico.

Según Grillo, el cartel con el rostro de Rafael Caro Quintero, Ismael Zambada García, su hijo Ismael Zambada Sicarios (El Flaco), Los Chapitos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como Alfonso "Poncho" Limón Sánchez y René Reyes Arzate, "El Aquiles", fue colocado en la garita frontera de San Isidro, en Tijuana, una zona que se ha visto envuelta en una guerra intestina entre los de Sinaloa y los remanentes de los Arellano Félix en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el documento puede verse la recompensa que ofrece el Departamento de Justicia por los capos. Por el badiraguatense Caro Quintero pagan 20 millones de pesos, el monto más alto hasta ahora que hay por un fujitivo, por El Mayo Zambada 15 millones y por cada uno de los dos Chapitos 5 millones, lo que da la cantidad de 45 millones de dólares, un monto superior a los 900 millones de pesos mexicanos.

En cambio el DOJ todavía no pone precio a la cabeza del hijo del Mayo Zambada, El Flaco, quien es considerado un hombre clave en la organización del capo originario de El Álamo, sindicatura de El Salado.

Tampoco aparecen en el programa de recompensas El Poncho Limón y El Aquiles. El primero de ellos se escapó de la Centro Penitenciario de Aguaruto, Culiacán, el 15 de marzo de 2017 junto con el finado Juan José Esparragoza Monzón, El Azulito, hijo de El Azul, a quien consideran muerto tras un accidente en Jalisco.

El Azulito falleció de Covid-19 en enero de 2021, en medio de la pandemia que azotó al mundo entero. Además de ellos dos, también se fugaron en aquella ocasión, cuando Los Dámaso peleaban con Los Chapitos, Francisco Rosales Zazueta, Pancho Chimal y El Changuito Ántrax.

Poncho Limón es requerido por la Corte Federal de San Diego acusado de ser uno de los fuertes colaboradores del Mayo Zambada, lo mismo que El Aquiles. Ambos tienen un proceso separado.

Quienes permanecen juntos en un pliego acusatorio en la misma Corte gringa son El Mayito Flaco e Iván Archivaldo. Por su parte, Jesús Alfredo es requerido por la Corte de Chicago, Ilinois.

En cambio, El Mayo Zambada tiene procesos abiertos en San Diego, Los Angeles, Chicago, El Paso y Nueva York. En esta última ciudad es donde Caro Quintero le aguarda una orden de presentación por nuevos delitos de narcotráfico, ya que no puede ser procesado por el crimen del agente de la DEA Enrique Camarena, Kiki, debido al principio jurídico de que no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Por este asesinato, Caro estuvo preso 28 años en una cárcel mexicana.

La campaña

Esta presunta nueva campaña de la DEA que exhibe los rostros y recompensa de los principales líderes de la organización criminal sinaloense, que actualmente se mantiene en guerra en Mexicali y una amplia zona de Sonora y Zacatecas, se da en el marco del creciente tráfico de fentanilo que ha venido a sustituir a la cocaína y el opio natural, por ser drogas de más complicada gestión.

En Sinaloa las autoridades ya han comenzado a detectar consumo, venta, intoxicaciones y por lo menos tres muertes por esta sustancia fabricada en laboratorios clandestinos.