Llegan turistas para presenciar el eclipse total de sol en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Cientos de turistas comienzan a llegar a Mazatlán para ser testigos del eclipse total de sol que se apreciará este 8 de abril en el puerto.

"Llegamos el lunes a Mazatlán, vamos a durar una semana aquí, queríamos venir y conocer y luego nos dimos cuenta de que el eclipse será en la mañana y nosotros nos vamos hasta en la noche, así que lo alcanzaremos a ver y eso es algo que nos emociona, porque seguramente ya no nos vuelve a tocar", dijo Alfonso, turista originario de Monterrey que se encuentra en el puerto acompañado de su familia.

Muchos visitantes aprovecharon la Semana de Pascua para venir a descansar a Mazatlán y también ser testigos del eclipse.

"Llegamos apenas este miércoles, estamos aquí desde primera hora, me dieron mis vacaciones y las aproveché para venir aquí con la familia un rato, pero el tema principal es el eclipse, me llamó mucho la atención cuando dijeron que se vería mejor de Mazatlán y sabiendo que aquí está padre, no dudamos en venir", señaló Pierre, turista originario de Monterrey.

Mientras algunos visitantes lograron asegurar alojamiento en los diversos hoteles de la ciudad, los cuales ya se encuentran llenos para esa fecha, otros optaron por los alquileres de Airbnb.

"Sí, había hoteles cuando pensamos en venir, hace como un mes, pero salía más barato rentar una casa, más amplio, tiene alberca y cabemos todos, somos 12 personas, lógicamente salía más caro el hotel que pagar entre todos 2 mil 200 la noche", añadió el turista.

Turismo nacional

Según datos de la Cámara de Comercio de Mazatlán, en el puerto se encuentran visitantes originarios de Durango, Torreón, Nuevo León, la Ciudad de México, entre otros sitios de la República Mexicana.

Para el fin de semana se espera el arribo de visitantes internacionales y de los científicos que vienen al puerto a analizar este fenómeno astronómico, ya que según la NASA, la ciudad es el mejor punto en donde se verá el eclipse el 8 de abril.

Los 13 mil cuartos que conforman la oferta hotelera tradicional estarán al 95 por ciento para esa fecha, según estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, aún y cuando las tarifas por noche se elevaron hasta un 400 por ciento, a comparación de días normales.