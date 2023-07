Con una inversión de 5.5 MDP entregan camiones de bomberos a 6 municipios

Culiacán, Sin. Con el objetivo de fortalecer los cuerpos de bomberos y crear nuevas unidades donde no había, esta tarde Gobierno del Estado entregó camiones de bomberos a 6 municipios de la entidad.

Esta adquisición se realizó con una inversión de 5.5 millones de pesos, informó el titular del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, quien detalló que estas unidades vendrán a reforzar la seguridad y protección de cada municipio.

“Lo que hicimos fue acercarnos a los ayuntamientos, con los alcaldes y se determinó un presupuesto para estos cuerpos de Bomberos con un costo de 5.5 millones de pesos, es la inversión”, informó el funcionario.

“Estos camiones son importados de Estados Unidos a Tijuana, y de Tijuana el proveedor los bajó aquí en Culiacán”.

Los municipios que recibieron una unidad de bomberos son Choix, Badiraguato, San Ignacio, Concordia, Cosalá y Culiacán.

Detalló que el apoyo no solo consistió en la entrega de las unidades y herramientas, sino en la capacitación constante de los nuevos elementos que conformarán los cuerpos municipales de bomberos.

“Pero no solamente fueron unidades o instrumentos, también fue capacitación y esta tiene que ser constante en cada una de las unidades, esperando que no se use, pero más vale tenerla y no ocuparla, que ocuparla y no tenerla”, señaló Roy Navarrete.