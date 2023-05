Van más de 19 incendios en Sinaloa y más de mil hectáreas de bosque afectadas

Mazatlán, Sin.- Ante el incremento de las temperaturas y las condiciones de ese día que prevalecen en el estado, la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable y el Instituto Estatal de Protección Civil, hacen un llamado a la población sinaloense para evitar incendios forestales.

Daños

Con corte al viernes 12 de mayo se tenía un registro de 19 incendios forestales en el estado, mismos que han provocado un daño a mil 731 hectáreas de bosques.

El mayor número de siniestros se han registrado en el municipio de Badiraguato, con 8 casos (Los Contalitos, El Reliz, Las Babizas, El Zorillo, Llano Grande, El Triguito, Cerro El Saucillo, y El Naranjo).

Le sigue Choix con 3 (La Morita, Guadalupe, y San José del Llano), Rosario con 2 (Santa María y Agua Zarca), Concordia con 2 (San Miguel del Carrizal y El Platanar de los Ontiveros), Sinaloa municipio con 2 (El Ranchito de los Figueroa y San José de Gracia) y San Ignacio con 2 (Los Potreros y Rincón de las Calabazas).

La cifra aumentó con otros tres incendios activos en Concordia, en las comunidades de Malpica San Juan de Jacobo y El Magistral. También permanecen activos los siniestros en Agua Zarca, Rosario y los dos de San Ignacio.

Las hectáreas afectadas están compuestas por pinos, encinos y selva baja caducifolia.

Recomendaciones

A la población que visita los bosques, la recomendación es no tirar colillas de cigarro, no encender cerillos o fogatas, no prender veladoras en ermitas o capillas y no quemar panales de abejas, para evitar que el fuego dejado en ese lugar pueda desencadenar un incendio.

En caso de emergencia llamar al número 6677178287.