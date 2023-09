Vecinos de la colonia Rafael Buelna se manifiestan en CFE Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Los vecinos de la colonia Rafael Buelna, específicamente en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, llevan cuatro días sin luz y los apagones son constantes en el asentamiento, lo que ha ocasionado pérdidas de electrodomésticos y alimentos en las más de 40 familias afectadas.

Ante la falta de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los vecinos decidieron manifestarse frente a las instalaciones de la empresa en Mazatlán para exigir una solución inmediata a su situación.

“Estamos cansados de vivir sin luz, no podemos cocinar, no tenemos agua porque no podemos encender la bomba, perdí mi refrigerador y no sé cuánto tiempo más vamos a estar así”, dijo Estela Enciso, una de las vacunas afectadas.

Los habitantes de la colonia Rafael Buelna aseguran que han realizado múltiples reportes a la CFE, pero hasta el momento no han obtenido respuesta alguna. Además, denunciaron que la empresa les ha cobrado el servicio completo a pesar de la falta de suministro eléctrico.

"Nos llega el recibo igual con todo y que de manera constante nos quedamos sin luz y hay apagones, sabemos que son muchas colonias en Mazatlán, pero ya estuvo suave de esto, queremos que se nos solucione el problema", añadió la manifestante.

Hasta el momento, la CFE solamente los recibió para comunicarles que llegarán más transformadores y que será a las 16:00 horas cuando mandarán uno para arreglar esta situación.

Amenazan con hacer un plantón

Los vecinos de la colonia Rafael Buelna ubicada a un costado de Urías, aseguran que de no ser escuchados o no solucionar el problema, realizarán un plantón en el asentamiento.

"Vamos a hacer un plantón en Urías en caso de que no vayan y nos hagan caso, ya estamos cansados", dijo Wendy Guadalupe, vecina del asentamiento.