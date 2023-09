Durante el verano, repuntan atenciones por fugas de gas LP en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Durante el periodo de verano han repuntado significativamente las atenciones por fuga de gas LP en la ciudad; el comandante de Bomberos Mazatlán, Saúl Robles Chávez, indicó que de tener de uno a tres reportes a la semana ahora se atienden de tres a cuatro al día.

"Lo que se ha incrementado en esta temporada son las fugas de gas, falta conciencia con los usuarios sobre los tanques de gas, no ponemos instalaciones adecuadas y ahorita con el calor la presión de los tanques incrementa y eso genera presión, se descomponen los reguladores y eso hace que las fugas lleguen hacia las estufas o simplemente los tanques revientan también porque están dañados", explicó.

Recomendaciones

Robles Chávez recomendó que para evitar las fugas lo ideal es mantener lo más posible los tanques de gas cerrados y en esta temporada mantenerlos bajo una sombra para que no les pegue directamente el sol.

Las instalaciones más adecuadas son las de tubería y no de manguera.

Intoxicación, derrame y explosiones, son algunas consecuencias de las fugas de gas. Foto: Cortesía | Bomberos Veteranos

En caso de que ya se esté en medio de una fuga de gas, lo pertinente es salir de casa, cerrar puertas y ventanas y llamar al 911.

"Si alguien está dentro de una casa habitación donde hay una fuga, es importante que no prendan ninguna luz no abran ninguna puerta, no prendan nada porque el gas es muy volátil y cualquier chispa puede activar eso", recomendó.

El comandante mencionó que afortunadamente no se han tenido pérdidas humanas por estallidos originados por fugas de gas, pero si personas lesionadas, entre éstas menores de edad y cuantiosas pérdidas materiales.