Como si fuera Semana Santa, bañistas abarrotan playas de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Como si fueran vacaciones de Semana Santa, algunas playas del puerto de Mazatlán lucieron abarrotadas de turistas este domingo.

De acuerdo con el semáforo playero en su última actualización a las 4:21 de la tarde, Playa Cerritos sección 3 y 4, Isla de la Piedra y Pinitos, estaban en estatus amarillo, es decir, con el 5% de su aforo permitido.

Local Repuntan ventas en restaurantes de Mazatlán

Playa Norte sección 6, Olas Altas y Punta Cerritos en semáforo naranja, al 65% de su aforo permitido.

Playa Camarón, El Sábalo sección 1 y 2, Gaviotas sección 2 y Playa Norte sección 5 y 7 alcanzaron el color rojo, acceso restringido al alcanzar el 85% de su aforo máximo.

Al realizar un recorrido por la franja turística se constató que, tanto en el malecón como en el área de playa, había gran cantidad de visitantes.

Destacó el hecho de que la gran mayoría de los bañistas desacataban las medidas básicas de prevención contra el Covid-19, como lo es el uso de cubrebocas y la sana distancia.

A pesar de que el estado está en semáforo verde, la pandemia no ha terminado y las autoridades recomiendan no bajar la guardia, pues como ya es sabido, después de un relajamiento viene un incremento de contagios; no obstante tampoco se observó autoridad alguna que hiciera llamado de atención a los usuarios de playas.









Lee más aquí:

Local Estiman ocupación hotelera del 80% por fin de semana largo