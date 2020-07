Comercios del puerto registran ventas del 40%

Mazatlán, Sin.- En la reapertura de las actividades económicas de Mazatlán, la recuperación va muy lenta, ya que actualmente las ventas en los comercios organizados registran niveles de un 40% y esperan que para el fin de semana se registre un incremento por el arribo de turistas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Mazatlán, Jesús Sandoval Gaxiola, confirmó que actualmente la actividad es baja, sin embargo espera que empiece a aumentar con la llegada de turistas.

Sabemos que en estas condiciones de la nueva normalidad no se van hacer las grandes ventas, lo bueno es que se abrieron los negocios y podemos seguir adelante, qué bueno que podemos estar al 40% para seguir dando empleo a tanta gente que lo necesita.

Sandoval Gaxiola

Comentó que la situación económica para los comerciantes es muy difícil, sobre todo para los que pagan rentas en plazas comerciales.

Menciono Jesús Sandoval que en tiempos normales ya venían batallando y ahorita aperturar a un 40% algunos han tomado la decisión de no abrir porque prácticamente estarían trabajando para pagar la renta y so no les conviene.

También informó que se iniciará una campaña para que la gente local en Mazatlán y el turismo usen el cubrebocas, se cuiden ellos y a la vez a todos, para que no se venga un rebrote de contagios de Covid-19 y eso provoque otro cierre total de las actividades comerciales.

PARA SABER

El dirigente de los comerciales considera que ahorita Mazatlán está para que se invierta en todo, industria, plaza, hotelería, y como están haciendo falta cuartos de hotel hay mucha inversión en torres para la renta vacacional.





