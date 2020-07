Sin visto bueno de SEMARNAT, “Malecón de los pobres” no procede

Mazatlán, Sin.- La construcción de un Malecón a orillas del estero del Infiernillo, que anunció el gobernador Quirino Ordaz Coppel, tiene que tener el visto bueno de la SEMARNAT y debe de tomar en cuenta al municipio, si no, no procede, aseguró la directora de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán, Lourdes Sanjuan Gallardo, quien dijo desconocer el proyecto y los pormenores de la obra.

Local Anuncian la creación de nuevo Malecón en El Infiernillo





No tengo ni la menor idea, esto fue noticia para mí, una sorpresa, desconozco de qué se trata el proyecto, no sé de dónde lo van a sacar, cómo se va a financiar, con qué presupuesto, desconocemos totalmente el tema. No sé si el gobernador tenga el proyecto Lourdes Sanjuan Gallardo









Comentó que buscará contactar con la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal para solicitarle que cuando haya una propuesta, se le informe del proyecto para revisarlo y ver cómo el municipio coadyuvará en la obra.

Indicó que en el estero del Infiernillo hay dos calles aledañas pegadas a la zona de manglar, por lo que cualquier obra o proyecto en ese lugar tiene que revisarse con mucho cuidado.









Yo creo que ese proyecto tiene que tener el visto bueno de la SEMARNAT, si no, no procede, y cualquier cosa que se use, se utilice para proteger esa zona, yo creo que es bienvenida, pero que tomen también en cuenta al municipio Lourdes Sanjuan Gallardo









Por su parte, el director de Planeación del Desarrollo Urbano, Jorge Estavillo Kelly, señaló que el gobierno municipal solicitará el proyecto para conocerlo y si cumple con todos los requerimientos, se dará el permiso de construcción, si no, no.









Vamos a solicitar el proyecto para que nosotros podamos dar el permiso, les vamos a solicitar que presenten el proyecto para ver cómo lo van a iniciar porque también se tiene que coordinar la construcción con Tránsito municipal y otras dependencias Lourdes Sanjuan Gallardo









El funcionario municipal agregó que muchas de las veces se presenta la solicitud del permiso cuando ya está en vías de iniciar la obra, pero regularmente se hace a través de la dirección de Obras Públicas municipales.

Mencionó que en el caso de las solicitudes de permiso directas a Planeación son cuando las obras no representan mayor problema, entre ellas acciones de pavimentación de alguna vialidad o redes de drenaje, donde interviene también la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.









Muchas veces ya presentan la solicitud del permiso cuando ya está en vías de iniciar, pero regularmente es por medio de Obras Públicas municipales, que es la vía en que Obras Públicas del Estado solicita los permisos, y Obras Públicas municipales es el que nos solicita a nosotros el permiso, pero si lo han hecho de manera directa en algunas ocasiones Lourdes Sanjuan Gallardo









Te puede interesar: Piden pobladores rehabilitar el Malecón de Teacapán

Sin embargo, aclaró que hasta el momento, el gobierno estatal no ha solicitado ningún permiso para construir el nuevo Malecón, ni tampoco les ha mostrado el proyecto, por lo que solicitarán información al respecto, antes de emitir algún permiso y conocer los pormenores de la obra.

TRAMO

De acuerdo al anuncio del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, el nuevo Malecón se extenderá por la avenida Circunvalación, de la colonia Independencia hasta la Obrera.





























Lee más aquí:

Local Basura y escombro dificultan desazolve de canales

Local Pocas denuncias en rellenos de arroyos por temor a represalias

Local Retirarán a personas que invaden arroyos y esteros