Buscan terminar con los baches de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Ante el grave problema que presenta la ciudad de baches, hay un programa constante donde a diario se aplican entre 20 y 25 metros cúbicos de asfalto, y ya se autorizó una segunda cuadrilla para atacarlos.

Luis Núñez Gutiérrez, director de Obras Públicas, dijo que actualmente atacan muy duro el problema de bacheo, como nunca antes.

“Por día, por metro cúbico se estaban haciendo entre 10 y 15 metros cúbicos, hoy en día estamos haciendo 25, si se fijan que la calle del fraccionamiento La Joya, que estaba en muy malas condiciones, se rehizo completamente, se han reencarpetado varias calles, pero hay una cuestión que la gente no entiende, que donde tenemos agua o problemas de drenaje o donde corre agua, no podemos entrar y, sin embargo, la gente quiere que entremos y no podemos entrar porque el peor enemigo del asfalto es el agua”.

El funcionario municipal reconoció que Mazatlán es muy grande y que no se están dando abasto para atender este problema.

Núñez Gutiérrez dio a conocer que antes tenían un presupuesto de 2.5 millones de pesos para el asfaltado de calles y ahora es de 4 millones, porque el crecimiento de Mazatlán se lo merece.

Resaltó que al tema del bacheo hoy en día sí le han puesto mucho énfasis, por lo que si se les termina el presupuesto para mayo, conseguirán más para darle una solución a este problema.













