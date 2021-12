Colectivos, familiares y amigos marchan para pedir justicia por el feminicidio de Valentina

Mazatlán, Sin.- Partiendo del Monumento al Pescador hacia la Fiscalía General de la República, colectivos feministas, familiares y amigos de Valentina marcharon pacíficamente, la tarde de este jueves, para exigir justicia por su asesinato.

Ana Auzeta, miembro del Colectivo Perlas del Pacífico, señaló que faltan estrategias de parte de la Procuraduría del Menor y del sistema DIF para prevenir este tipo de casos y lamentó que, a pesar de que ya se sabía que la colonia 12 de Mayo estaba en focos rojos por los altos índices de violencia, las estancias indicadas no realizaron su trabajo.

Llamó a las autoridades competentes y a la dependencias a realizar su trabajo de manera eficaz y a la ciudadanía a denunciar oportunamente ante cualquier acto de violencia.

Tras marchar por el malecón y llegar la Fiscalía, lanzaron consignas, exigieron justicia y que se proceda conforme a ley, pues se sabe que la hermana del feminicida es licenciada en el gobierno del estado de Durango y ha intervenido para protegerlo

"Lo único que yo sé es que la hermana quiere intervenir por él, quiere defenderlo, no es justo, él tiene que pagar, su hermana es licenciada en el estado de Durango y creo que se lo quieren llevar de aquí", dijo Larissa Mendoza, hermana de Valentina.

"Tiene un amparo para que no lo toque nadie, lo tienen en el área de mujeres, lo están protegiendo", agregó.

Según la defensa del padrastro (su hermana), está argumentando que padece de sus facultades mentales, cosa que no es cierta, aseguran familiares de la menor; al contrario, es una persona que tiene problemas con la bebida.

También, dijeron las manifestantes, hay ya un antecedente con la familia del acusado, pues hace tiempo a otro de sus hermanos le dieron una sentencia de más de 30 años y lo dejaron libre a los dos años, porque a él también su hermana lo hizo pasar por "loco".

Valentina de apenas 13 años de edad practicaba fútbol en la Academia Toros Klein; era delantera, sus compañeras de equipo estuvieron presentes en la manifestación.

"A ella le gustaba jugar fútbol, estaba en la secundaria Miguel Hidalgo, le gustaba mucho cuidar a sus niños y estaba muy contenta porque iba a tener a su sobrinito y no se me hace justo que me la hayan quitado de esa manera", mencionó Larissa.

"Era una niña buena, no era grosera, no faltaba respeto a ningún mayor, ella lo respetaba, ella lo quería y la hermana sabe cómo son las cosas, no tiene porqué estar haciendo esto", añadió.

Jesús Garzón tío de Valentina, pide la que la hermana del padrastro no intervenga en el proceso, además de que al estarlo encubriendo, se convierte en su cómplice.

"Si la hermana interviene para proteger al hermano, estamos pidiendo que le se le revoque la licencia, si el muchacho cometió el feminicidio aquí en Mazatlán, aquí que pague, y queremos que se le aplique todo el peso de la ley", indicó.

