Fiscalía ya investiga feminicidio de niña de 12 años en Mazatlán

Culiacán, Sin.- La Fiscalía General de Sinaloa ya investiga el feminicidio de Valentina, la menor de 12 años que fue asesinada ayer domingo en Mazatlán, presuntamente por su padrastro, informó el gobernador, Rubén Rocha Moya.

A pesar de que no dio detalles sobre la investigación, el mandatario manifestó que la FGS ya lleva un trabajo avanzado en este caso. Asimismo, dijo que no se puede culpar a nadie aún, debido a que el presunto feminicida que al parecer fue el padrastro, no fue capturado en flagrancia delictiva.

“Ya la Fiscalía tiene muy avanzada la investigación, cosas que no se pueden dar a conocer sobre todo por la secrecía porque no hubo fragancia, no puedes entender, sin embargo, te dan la información y tienes que cuidar los elementos que están como sospechosos, se está haciendo investigación, estamos puntualmente metidos en el tema ya ahorita me da un informe la fiscal en ese sentido, muy lamentable”, dijo.

Rocha Moya comentó que ninguna instancia de seguridad tiene conocimiento de antecedentes de violencia familiar en el caso de Valentina, por lo que es más difícil detectar y prevenir este tipo de situaciones.

Pese a que la víctima es una menor de 12 años de edad, el gobernador catalogó este caso como feminicidio y reconoció que más del 50 por ciento de los delitos son en contra de mujeres.

“No hay una sola institución que el Cepavif o alguna otra institución municipal que hubiera sabido de antecedentes de problema familiar y cuando tienes el registro de antecedentes de violencia familiar ocurre una cosa como esa, pues luego buscas encontrar la salida o tienes más forma de prevenir ese es el caso”, añadió.

Rocha Moya puntualizó que ya se tiene un programa de prevención del homicidio doloso, mismo que consta en la vigilancia de calles y colonias para prevenir este tipo de delitos.









