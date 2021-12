Familiares y amigas de Valentina exigen justicia

Mazatlán, Sin.- Familiares y amigos de la jovencita Valentina, quien fue asesinada el pasado domingo en la colonia 12 de Mayo, exigieron todo el peso de la ley sobre el presunto asesino, a quien sus abogados le quieren argumentar que está mal de sus facultades mentales en busca de una pena menor.

Durante una manifestación en las afueras de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Sur a un lado del Centro Penitenciario El Castillo, exigieron que el caso no quede impune y que las autoridades apliquen todo el paso de la ley al presunto responsable, quien tuvo su audiencia inicial esta mañana.

Fiscalía ya investiga feminicidio de niña de 12 años en Mazatlán

Familiares y amigos de la menor asesinada denunciaron que la hermana del señalado, de nombre Palacios Rueda Flores, abogada que trabaja en el Gobierno del Estado de Durango, al parecer quiere que al detenido lo procesen como si estuviera mal facultades mentales.

“Nosotros no queremos eso, queremos todo el peso de la ley, queremos justicia, porque era solamente una niña que tenía mucha vida por delante y no merecía morir así”, manifestó Alexia Verónica Arellano Zamora, una de las jovencitas participantes.

“Queremos que nos escuchen, queremos justicia, queremos que caiga todo el paso de la ley sobre él, queremos que nos apoye el gobierno, que no porque tenga familiares en el gobierno salga libre, eso no, queremos que la gente nos ayude, que nos acompañe mañana a la marcha que haremos para pedir justicia por Valentina”.

A las 10:00 de la mañana fue la audiencia inicial en una de las salas privadas de la Sede de Juicios Orales. Y en el exterior, un grupo de jovencitas amigas de Valentina y familiares, exigieron justicia; reiteraron que la hermana abogada no debe decir que está loco, para que salga libre, porque no lo está.

“Queremos que le caiga todo el peso de la ley sobre él y que no lo dejen salir, y que no digan que lo van a mandar a otro lado porque no está bien, él está bien cuerdo, queremos que se haga justicia”, manifestó Alexia Verónica.













