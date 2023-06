Clausuran tres guarderías en Mazatlán, dos de ellas eran “patito”

Culiacán, Sin.- El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, informó que se clausuraron tres guarderías en el puerto de Mazatlán, debido a que estaban establecidas de manera irregular, es decir, no tenían los permisos de certificación del gobierno para ofrecer este servicio a los padres de familia.

El funcionario estatal explicó que estos cierres se dieron la semana pasada, una estancia infantil fue porque no había actualizado los permisos internos de protocolo de seguridad, pero además se encontraron algunos indicadores que ponía en exposición a los niños y las otras dos no tenían registro, no tenían programa de seguridad, y las educadoras que estaban ahí no tenían capacitación, lo cual indica que una guardería en esas condiciones que no puede estar abierta.

Ante tal situación, Roy Navarrete recomendó a los papás para que exijan a los dueños o encargados de estos lugares la documentación en regla, de lo contrario, que busquen otra guardería que sea segura para sus hijos y no los exponga por incumplir con la normatividad vigente en el estado.

“Ese es el llamado a los padres de familia, cuando dejen a sus hijos en una guardería, pídanle que si está registrado y tiene la actualización de la opinión favorable desde el Instituto Estatal de Protección Civil”, señaló.

Asimismo, resaltó que al buscar una guardería que tenga las características con registro actualizado, debe tener por lo menos 14 registros en el año como simulacros.

Revisión

En este sentido, el director de Protección Civil en el Estado, puntualizó que la semana pasada se revisó en la ciudad de Los Mochis, y ahora se encuentra el personal haciendo su trabajo en Culiacán, verificando que se cumplan todos los protocolos de seguridad para prevenir accidentes fatales.

Finalmente, dijo que al momento se tiene un registro de 322 guarderías en Sinaloa, donde se incluyen las del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste y privadas que dan servicio a 9 mil niñas y niños.