Claudia Valdéz anda "con el hacha a todo lo que da" con sus funcionarios

Rosario, Sin.- Luego de hacer un fuerte llamado de atención a sus funcionarios en un acto público, la alcaldesa Claudia Liliana Valdéz Aguilar informó que va realizar cambios en algunas áreas importantes de la administración.

La presidenta municipal, fue directa al comentar que ya se ha detectado a algunos funcionarios quienes están desviando su atención en otros asuntos y su labor que es de atender al ciudadano, prácticamente la están dejando de lado.

"Ahorita estoy detectando situaciones que no me parecen, y les digo que pues no, necesitamos ponernos las pilas por el compromiso que hicimos con la gente, con los ciudadanos y lo más importante es cumplir y trabajar como desde el primer día".

Asimismo, dijo "estar con el hacha a todo lo que da", adelantando así que va a realizar cambio de personal en algunas áreas las cuales no especificó.

"Vienen (cambios) estoy con el hacha a todo lo que da, vamos hacer cambios, porque como ya se los dije, necesitamos trabajar como desde el primer día que iniciamos como lo estoy haciendo yo, para la gestión de recursos, para sacar a delante al municipio".

Agregó que ella personalmente se mantiene haciendo supervisiones constantes de la labor de cada uno de sus funcionarios para ver quienes si y quienes no cumplen con su trabajo.

"A veces me toca supervisar cosas que a la mejor no debería hacerlo porque tengo a un funcionario que lo hace, pero necesitamos el trato directo con la gente para darnos cuenta realmente, porque a veces nos dicen que si está, pero me gusta supervisar para ver que realmente se hizo lo que indicamos y a veces hay funcionarios que tienden a tirarse a la flojera y eso no se va permitir".

Por último, aclaró que será en esta misma semana cuando se inicien a dar los cambios, ya que comenta que no se puede estar dando oportunidad a quien no quiera trabajar porque el tiempo de trabajo es corto y las necesidades de los rosarenses son muchas.