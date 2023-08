Celia Sarabia busca levantar al PRI en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Levantar la estructura del PRI es el principal objetivo que se tiene trazado, así lo externó Celia Lucía Sarabia Abrajan, luego de tomar protesta como nueva presidenta del comité directivo municipal del partido tricolor en Escuinapa.

Celia Sarabia rindió protesta junto con Jesús Máximo Guzmán López, quien fungirá como Secretario General; fueron Paola Garate y Bernardino Antelo, dirigentes estatales del partido, quienes acudieron a tomar la protesta a la nueva dirigencia municipal la cual estaba a cargo de Claudia Tiznado Flores.

Tras tomar su nuevo cargo como presidenta del PRI en el municipio, dijo que se dará a la tarea de cumplir con los planes de reestructuración del partido pues este sigue vigente en Escuinapa:

“El PRI continua, habemos muchos priistas y hay mucha gente que no está conforme con la manera de gobernar que se tiene actualmente, estaremos trabajando en levantar las estructuras del PRI en el municipio".

Dijo que buscará la forma de reinventar el partido para que más personas se acerquen a el.

“Vamos a acercarnos a más personas, el PRI se tiene que reinventar”, expresó.

En lo que refiere a la coalición del PRI con el PAN y el PRD para las elecciones del 2024, Celia Sarabia informó que dicha coalición también se realizará en el municipio ya que es una línea a nivel nacional.

“En Escuinapa también se hará la coalición, están el PRI el PAN y el PRD, es una línea a nivel nacional”.

Foto: Cortesía | PRI Escuinapa

Tras cuestionarle sobre su posible candidatura buscando ser presidenta del municipio de Escuinapa para este 2024, expresó que no descarta la posibilidad de aparecer en las boletas para las elecciones del año que viene, pero que actualmente no es algo que le quite el sueño ya que sería irrespetuoso de su parte el afirmarlo.

“Sería irrespetuoso el afirmarlo en su totalidad, no es algo que me quite el sueño pero tampoco lo descarto”, finalizó.

Cabe recordar, que Celia Sarabia en su andar político a fungido como presidenta del sistema DIF Municipal, en la administración 2014 - 2016 la cual fue encabezada por su esposo, el ex alcalde Bonifacio Bustamante Hernández.