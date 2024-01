Piden a ciclistas usar la ciclovía del Malecón; van a toda velocidad por la banqueta

Mazatlán, Sin.- A pesar de que la ciclovía ubicada por el Malecón en la avenida Del Mar de Mazatlán fue realizada para que los ciclistas circulen por ella, muchos siguen utilizando la banqueta para transitar de un lugar a otro.

María Trinidad, una joven que todos los días realiza ejercicio por el Malecón, asegura que en el puerto todavía falta mucha conciencia vial, ya que los ciclistas no respetan el espacio para los peatones y suelen circular por la banqueta del paseo costero a toda velocidad sin medir las consecuencias.

“Hace unos días me tocó ver como varios ciclistas iban muy rápido por la banqueta, eran como cuatro y luego regresaron por el mismo sitio y mientras la ciclovía estaba sola, no se dan cuenta que pueden provocar un accidente”, señaló.

Las personas que hacen ejercicio, muchas de ellas corren o caminan con audífonos en sus oídos, por lo que no están al 100 por ciento atentas a los ciclistas que pueden pasar a su lado, golpearlos o hasta tirarlos al suelo.

"Me gusta más pasar por la ciclovía desde que me reclamaban las personas por irme por la banqueta, además me enojaba porque no avanzaban, pero los comprendo, van a su ritmo", expresó Dylan Razo, un mazatleco que utiliza de manera frecuente la ciclovía del Malecón.

Mientras algunos pedalean en busca de un ejercicio vigorizante, otros simplemente desean absorber la belleza de la bahía porteña a su propio ritmo.

"La verdad si es para hacer ejercicio, nada como irte por la ciclovía, está cómodo, pero si quieres nada más recorrer, pues también se pueden ir por la banqueta, siempre y cuando no molesten a nadie", añadió.

Falta programa de vigilancia

María Trinidad afirma que se debe poner más atención en este tema, sobre todo en temporadas vacacionales, cuando cientos de personas caminan por el Malecón.

“Deberían de implementar un programa en el que se vigilen ese tipo de cuestiones, porque si es molesto que vas caminando y pasan los ciclistas por la banqueta y no por la ciclovía, aunque no siempre vayan rápido, ellos tienen su espacio y los peatones el suyo”, agregó.