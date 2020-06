Ciudadanos muestran resistencia al cambio

Mazatlán, Sin.- El problema con la nueva normalidad no es al interior de los negocios, en las instituciones o en los centros de trabajo, sino en la calle, ya que hay mucha desinformación y resistencia al cambio, que se muestra en la no aplicación de las medidas preventivas, como son el uso adecuado del cubrebocas y mantener la sana distancia; aseguró la sicóloga Bertha Hernández, especialista en salud laboral y emocional.

La ex presidenta del Colegio de Sicólogos de Mazatlán, comentó que el concepto de “nueva normalidad” no se está entendiendo del todo, ya que la gente lo interpreta como que ya pasó el peligro y el riesgo de contagio.

La realidad es que las personas interpretan que esto ya pasó, y no ha pasado, por el contrario, estamos en un momento muy crítico de alto grado de contagio, y cuando los hospitales también están alcanzando un grado crítico de saturación.

Indicó que hace falta que las autoridades de salud o el presidente municipal, aclaren la información, en qué consiste esta nueva normalidad.

Dijo que en sí el problema no es el cambio, sino la resistencia a cualquier tipo de cambio, como tiene que suceder en esta nueva realidad, que implica alejarnos y evitar lo más posible la cercanía, pues la costumbre es el contacto físico y social, saludar de mano, abrazo y beso.

Son hábitos muy arraigados que forman parte de nuestra cultura, y que forman parte de nuestra convivencia social, entonces implica un proceso de reeducación que va a ser a largo plazo.

La doctora Hernández refiere que no solamente se tiene el problema del Covid en hospitales, sino que también está la demanda de pacientes con otras enfermedades crónico degenerativas, así como las urgencias y emergencias que se presentan, las cuales no se están atendiendo como se debe, porque se le da prioridad a los pacientes Covid-19.

Y mientras esto sucede en hospitales, agregó, en la vía pública se observa un gran número de la población que no usa cubrebocas, no respeta la sana distancia, y a su vez, otros que pretenden cumplir con la norma, traen cubrebocas por debajo de la barbilla o lo usan de manera inadecuada, algunos sólo se cubren la boca y no la nariz; esto se observa en cualquier colonia, en el Centro y en los negocios.

A pesar de que en Mazatlán se han registrado más de mil casos de Covid-19, de los cuales 110 han muerto, 784 se recuperaron y 115 son pacientes activos, con corte al 17 de junio, hay muchos ciudadanos que no creen en la enfermedad de coronavirus, indicó.

Precisamente por esa información tan confusa de que hay quien usa cubrebocas y quien no, las mismas autoridades no lo usan, desacreditan su uso, y las personas creen que es mentira y que alguien está exagerando.

De ahí que Bertha Hernández considere que hace falta mayor contundencia en la información por parte de las autoridades municipales y del Sector Salud, que aclaren en qué consiste esta nueva normalidad y los protocolos que se requieren para entrar en ella.

PUNTO MÁS ALTO

1,009 casos Covid-19

110 muertos

115 pacientes activos

784 recuperados

Fuente: Informe de la Secretaría de Salud de Sinaloa, con corte al 17 de junio.









