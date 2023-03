Se llena de basura canal pluvial del Infonavit Alarcón

Mazatlán, Sin.- El canal pluvial ubicado por la avenida Delfines del Infonavit Alarcón se encuentra lleno de basura, lo que mantiene en incertidumbre a los habitantes de la zona, que temen que el cuerpo de agua se tape y en la temporada de lluvias sus casas se inunden.

“Ya tenemos muchos meses con esta problemática y no vienen a limpiar, lo que nos da miedo es que la basura tape el curso del agua y en las lluvias se nos meta el agua a nuestras casas”, señaló Olga, quien vive justo enfrente de donde se acumulan más los desechos.

La problemática se agrava debido a que junto al canal los vecinos juntan las bolsas de basura para que las recoja el camión recolector, lo que provoca que se desparrame hacia el cuerpo de agua.

Entre escombro, bolsas llenas de basura, envases, entre otras cosas, el canal se ha convertido en un fuerte foco de infección para las personas que habitan en el asentamiento.

"Tiene más de tres años así, no se les ven ganas de darle mantenimiento al canal, ni ganas le echan, cada día se cae más el escombro y la basura también cae ahí, con el paso del tiempo esto ha empeorado más, la basura que se acumula cae directo para allá y aparte no falta el cochino que pasa y tira la basura a lo loco", agregó Uzziel, vecino del asentamiento.

El pésimo estado en el que se encuentra el canal abarca desde la primaria que está a un costado de la avenida hasta la glorieta que se encuentra en el cruce con calle Cedro.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

"Toda esa basura y maleza que está en el canal no es reciente, lleva muchísimo tiempo ahí, el canal ese tiene mucho que no cuenta con mantenimiento, solamente hay que checar el escombro y la basura que está ahí y se darán cuenta que todo es viejo, hay hasta bolsas de papitas que ya no existen”, añadió.

A causa de la falta de mantenimiento los animales ponzoñosos abundan por toda la zona.

"Más de una vez me ha tocado ver a mapaches, alacranes, ratones, todos esos animales que se la pasan husmeando por ahí, y que puedo asegurar que ya hasta nidos han de tener, estamos bien alertas porque no queremos que se nos metan a nuestras casas", afirmó Fátima, vecina del lugar.

No acuden a revisar

Además señalan que pese a los múltiples reportes que han realizado, nadie ha acudido a revisar la problemática.

"Ni les ha de importar, ya llevamos tres años más o menos, desde que pasó lo del Covid nadie ha venido ya, dejan que la basura que se amontona caiga ahí, no le dan mucha importancia, por más que reportamos, pero parece que nos cansamos más nosotros de marcar, que ellos de recibir las llamadas", añadió Fátima.