Cierran locales del Pino Suárez por desabasto, bajos recursos y pandemia

Mazatlán, Sin. De 290 locales con que cuenta el mercado municipal José María Pino Suárez, tres cuartas partes ya se encuentran cerrados por tres principales factores: los riesgos de la pandemia del coronavirus Covid-19, el bajo poder adquisitivo en tiempo de cuarentena y la escasez de mercancía ante el desabasto de artículos como carnes, frutas, verduras y abarrotes.

Alejandro Ontiveros Arámburo, secretario de la mesa directiva de la Unión de Locatarios, dijo que ya se resiente la falta de mercancía que se oferta en el mercado, ya que las cadenas de suministro de la canasta básica también se están viendo afectadas por esta crisis, que golpea a los sectores productivos.

Las cadenas de suministro de la canasta básica también se están viendo interrumpidas por esta crisis, está golpeando a todos los sectores productivos, yo he escuchado esos comentarios de compañeros que ya están teniendo varios faltantes en su mercancíaAlejandro Ontiveros Arámburo





Comentó que la capacidad económica de los locatarios no es muy fuerte, ya que antes de la pandemia, se mantenían al día, pero con el plan de contingencia, sus recursos están limitados, así que muchos están cerrando no por las disposiciones de las autoridades de salud, sino por la escasez de clientes y porque ya no resulta redituable seguir operando en estas condiciones.





Ahora sí, no te va a correr la pandemia, sino la escasez de clientes y que no es redituable porque te genera gastos y a esto le sumas la escasez de mercancía, a muchos los desalienta a venir a laborar, son tres factores: la pandemia, los bajos recursos y escasez de mercancía.Alejandro Ontiveros Arámburo





Indicó que cuando menos tres cuartas partes de los locales ya cerraron en el mercado municipal Pino Suárez, sin embargo, aunque las autoridades de Salud determinarán entrar a la fase 3, agregó que varios locatarios están dispuestos a seguir ofreciendo sus productos, pues los mercados de abasto son de actividad esencial.





Vamos a buscar mantenernos, incluso en la fase 3, todo el mundo tenemos la disposición de cumplir con la sociedad y ofertar productos esenciales para la vida de todo ser humano, pero desafortunadamente la misma escasez de mercancía y la falta de clientes ha hecho que ahorita estén cerradas unas tres cuartas partes de los locales del mercado.

Alejandro Ontiveros Arámburo

Desde este fin de semana, el mercado opera con sólo dos puertas abiertas, una de entrada y otra de salida, donde se ofrece gel antibacterial y se permite el acceso a no más de 50 personas; está prohibido el acceso a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Ontiveros Arámburo refirió que fue a raíz de que Protección Civil recomendara al municipio aplicar estas disposiciones, que los mercados de abasto extremaron las medidas sanitarias, las cuales son bienvenidas para protección tanto de los clientes como de los mismos locatarios y personal que labora en este recinto.

MEDIDAS SANITARIAS

Se restringió el acceso al mercado de sólo 50 personas para compras, se prohibe la entrada de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, como parte de las medidas sanitarias para disminuir el contagio de Covid-19.

