Cierran 30 empresas de la construcción en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La falta de obra pública y la pandemia del Covid-19 han generado que por lo menos 30 empresarios de la construcción dejaran la actividad, reveló Guillermo Trewartha Domínguez.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación sur detalló que de 90 socios que se tenían hace tres años, en la actualidad sólo quedan 60, y la mayoría cerró por problemas económicos generados por la pandemia.

Algunas empresas tienen trabajo en obras como la avenida Gaviotas, Gabriel Leyva y en la Francisco I. Madero. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"La pandemia pegó, se redujeron muchos ingresos y nosotros éramos 90, ahorita somos 60, pero confiamos en ir creciendo conforme se vaya recuperando la economía, la construcción no es fácil sostenerla, es un sube y baja", dijo.

Destacó que las empresas son serias y están bien constituidas, no son de sexenio o trienio, de esto viven y hay que ver lo positivo, ya que hay periodos en que está triste la situación, pero en otras está bien.

Trewartha Domínguez comentó que algunas empresas tienen trabajo en obras como la avenida Gaviotas, Gabriel Leyva y en la Francisco I. Madero.

Además, confía en que gobierno del Estado pague los adeudos pendientes desde hace tres años, uno de ellos es la remodelación del Malecón.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"Sí hay rezago, hay unos grandes y otros chicos y el compromiso es pagar para que no suceda lo mismo con el ex gobernador Malova, ahorita no recuerdo cuánto quedó pendiente, de hecho, muchos constructores lo damos por perdido, porque no logramos que esta administración nos pagara", expresó.

El dirigente de los constructores indicó que lo mismo ocurre con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, donde también hay compromiso de pago en los rezagos.









Lee más aquí ⬇

Finanzas Prevé Sinaloa llegar a 115 mil millones de pesos en inversión privada

Local Piden trazo correcto para desarrollo inmobiliario en Mazatlán