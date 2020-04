Acaparan concesiones y les exigen cuotas a pulmoneros

Mazatlán, Sin.- Trabajadores con más de 20, 25 y 30 años de servicio en el transporte público, que rentan permisos de pulmonías, tronaron contra las dos cooperativas y alianzas de Mazatlán, a las que acusaron de acaparar las concesiones y exigirles cuotas sindicales de 400 pesos, y pagos de 6 mil pesos mensuales por arrendamiento como requisito para circular sus unidades.

Dijeron que a pesar de su derecho de antigüedad, no cuentan ni con un permiso, mientras que otras personas que ni conocen las pulmonías, ni han trabajado nunca en el transporte público, tienen hasta siete u ocho concesiones.

Los manifestantes demandaron del gobernador, Quirino Ordaz Coppel, realice un censo a quienes operan las pulmonías, para que vea que la mayoría renta las unidades desde hace más de 20 años.

Señalaron que todos ellos cuenta con pruebas para avalar o certificar su antigüedad.

“Si nosotros tuviéramos las concesiones podríamos bajar los precios del transporte, porque nosotros mismos las trabajamos, porque los patrones no lo hacen, así los precios se elevan porque tenemos que darle a ellos lo de la renta y pagar cuotas sindicales, además de las licencias, tarjetones, cursos, de todo”, expresó Mario “N”, chofer de pulmonía que tiene 62 años de edad y ofrece sus servicios desde hace 35 años.

Entre los gastos más onerosos que tienen están los seis mil pesos mensuales que pagan por rentar la unidad, es decir, 200 pesos diarios; el costo del principal insumo que es el combustible, que corre por cuenta de ellos, así como una cuota sindical de 400 pesos por mes; el pago del tarjetón que se renueva cada dos años y que cuesta entre 400 y 500 pesos; la licencia de chofer de mil pesos, y para los nuevos, un curso que sumado a los trámites y documentos, les cuesta más de dos mil pesos.









Las personas que tenemos mucho tiempo trabajando en esto, no nos ha llegado permiso, estamos con las manos vacías, y es justo que el gobernador se dé cuenta que los permisos llegan a manos mafiosas que no los reparten, nosotros ocupamos que nos liberen de ese ayuno de estar rentando, que nos den un permiso a los que realmente estamos trabajando, no que se los dan a las personas que ni conocen las pulmonías, nomás conocen las cifras del billete Mario “N”









Acusaron a las dirigencias de la Alianza de Pulmonías de Mazatlán y de la Sociedad Cooperativa de Servicios de Transporte Popular de Mazatlán, de acaparar las concesiones, favorecer a recomendados, amigos y familiares, en la entrega de los permisos.









Sí tenemos sindicatos, pero ahí está la mafia, ahí están los dirigentes, ellos son los que acaparan todo el pastel, y a nosotros a los de la clase acá abajo, nos dejan fuera manifestantes









Indicaron que nada ganan ellos con que cada cambio de gobierno lleguen a Mazatlán entre 100, 150 o 200 permisos, pues estos no se reparten entre los trabajadores, sino entre las dirigencias sindicales o los recomendados por el gobierno.

Refieren que cada vez que llegan permisos, ellos pelean su derecho de antigüedad, pero el argumento es que para que les llegue una concesión se requiere formar parte de la cooperativa o alianza, y pagar entre 70 mil y 80 mil pesos para los trámites.

“Al llegar el permiso, tienes que aflojar como 70 mil u 80 mil pesos, y si no lo tienes, no los vas a agarrar, dado no es, te dicen, te llegó un permiso, nomás que tienes que depositar 70 u 80 mil pesos, 30 pa fulano y 50 pa mangano, y una gente como nosotros que vivimos al día, que ganamos a veces un peso, cuándo”, comentó Roberto “N”, con 20 años de servicio.

CUOTAS DE ARRENDAMIENTO

Para Gilberto “N”, con 15 años como conductor de pulmonía, si se diera la liberación del transporte público, se podrían bajar las tarifas de 25 a 30 pesos, pero al verse en la necesidad de pagar 200 pesos diarios por la renta de la unidad y cubrir el gasto de la gasolina, las cuotas se disparan a mínimo 40 o 60 pesos.









Yo soy rentador, aquí casi todos somos rentadores y no tenemos permiso, imagínese que tuvieramos nuestra concesión nosotros y estuviéramos trabajando por nuestra cuenta, ya bajaríamos la tarifa a 25 o 30 pesos, no que estamos manteniendo a toda la ‘bola de vaquetones’; esas personas agarran sus 6 mil pesos mensuales por pulmonía por estar sentaditos en sus casas, le estoy hablando de un permiso, un sólo socio de esos tiene hasta 7 y 8 permisos, mensual son 6 mil pesos y diarios 200 pesos, hay permisionarios que tienen hasta 7 y 8 permisos porque nunca lo repartieron a la gente trabajadora, como nosotros Gilberto “N”









Calificó como “mafias” las alianzas o cooperativas, pues los tienen con “el pie en el pescuezo” ahogándose, y lo peor del caso es que esta temporada de Semana Santa y Pascua ha sido la más difícil en décadas, y aún así les están exigiendo la cuota por arrendamiento.









Estamos con el ‘pie en el pescuezo’, ahogándonos, ahorita no vamos a tener dinero para pagarles, dónde vamos a tener para pagarles 6 mil pesos mensuales, ya tenemos más del mes en esta ruina (de cuarentena), ya hemos hablado con ellos, pero te corren, hay que pagar, no hay de otra manifestantes





SIN BENEFICIOS

Julio “N” señaló que a pesar de que pagan una cuota sindical de 400 a 500 pesos mensuales, que abarca entre otras cosas, actividades deportivas y un pago de contingencia, el trabajador no tienen beneficios de ningún tipo.





Pagamos entre 400 y 500 pesos mensuales, eso te abarca que deportes, un pago por contingencias, y así, ah, y no tenemos aguinaldo aquí, ni siquiera te dan, cosa que no existe lo de la contingencia porque ya te hubieran dado una ayudadita con esto de la cuarentena, y no llegó, por el contrario quieren que paguemos el mes Julio “N”









Alfredo “N” le secunda y comenta que con esas cuotas sindicales se han hecho edificios, cooperativas, alianzas, pero el trabajador sigue con las manos vacías.

Qué te ganas o qué beneficios tienes con que cada cambio de gobierno lleguen 100, 150 o 200 permisos, pero no los reparten a los trabajadores, sino entre ellos mismos o los recomendados del gobierno, hay gente que no son pulmoneros y les llegan permiso, esos son los del gobierno.









Alegamos cada vez que llegan los permisos, pero la reacción de ellos es que no somos socios, porque como somos trabajadores comunes y corrientes, cómo vamos a ser socios, y cómo te va a llegar, pero tantos años, ya tenemos un derecho de algo, ¿no? Alfredo “N”









Comentaron que su intención de hacer estos señalamientos es para que el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, haga conciencia de la situación del transporte público, y sepa que trabajadores con 20, 25 y 30 años de servicio siguen laborando con un permiso rentado.









Es un robo lo de la concesión, necesitamos que haga un censo de la gente que trabajamos, que se le den los permisos a la gente que realmente los conducen y tengan antigüedad, porque nomás están engordando a los más ricos manifestantes





CIFRAS

6 mil pesos mensuales paga cada chófer de pulmonía por arrendar la unidad de un concesionario.

400 y 500 pesos es la cuota sindical que se paga cada mes a alianzas y cooperativas de transporte público.

De 70 mil a 80 mil pesos les pide la dirigencia sindical a los trabajadores del volante para gestionar un permiso o concesión.

















