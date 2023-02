Charros de la Isla del Bosque celebrará su tradicional "Cabalgata de la Amistad"

Escuinapa, Sin.- Con el objetivo de fomentar y conservar a la charrería, la cual es considerada como un patrimonio cultural de México, los integrantes del Lienzo Charro de la Isla del Bosque están invitan a la XI edición de la denominada “Cabalgata de la Amistad”.

Este evento charro, que ya es una tradición en la Isla del Bosque, se estará llevando a cabo el próximo domingo 19 de febrero en un recorrido por la zona de playas del municipio.

Rocío Cristerna, quien forma parte de la organización de la tradicional cabalgata, expuso que el nacimiento de este evento, se dio por la inquietud de los mismos charros de promover y hacer notar su actividad, como lo hacen en otras partes del país.

“Asistimos a otras cabalgatas y de ahí nació la idea de porque no, si nosotros tenemos todo, tenemos el gusto, tenemos la gente, tenemos los caballos, un hermoso lienzo charro que no cualquiera lo tiene, así iniciamos hace once años”.

Agregó que en las pasadas ediciones, se han tomado diferentes rutas, recorriendo de la cabecera municipal hacia la Isla del Bosque, recorriendo los caminos entre las parcelas y esta será la tercera ocasión que se realiza sobre la playa.

El domingo 19 de febrero será la cabalgata. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Detalló que, la cabalgata se iniciará alrededor de las nueve de la mañana ofreciendo un desayuno en el rancho Los Ángeles, posteriormente se trasladaran a la playa de este mismo rancho, para iniciar el recorrido hacia la playa Las Cabras, de ahí dirigirse a la Isla del Bosque, donde recorrerán las calles del poblado y terminar en el Lienzo Charro donde se ofrecerá un banquete acompañado de música de banda.

Mencionó que en esta cabalgata se espera la participación de charros de todas las comunidades de Escuinapa, además de Rosario, el norte de Nayarit y otros invitados del estado de Durango.

Por último, Juan Diego Mora Palomares, integrante de la Asociación de Charros de la Isla del Bosque, hizo extensa la invitación a todos los charros “Que participen en esta bonita cabalgata el domingo 19 de febrero, los esperamos en el rancho Los Ángeles para cabalgar a la Isla del Bosque".