Cetmar 08 obtiene el segundo lugar en el programa Escuelas por la Tierra

Mazatlán, Sin.- Con un proyecto que pretende apoyar al Estero de Urías, Cetmar 08 de Mazatlán obtuvo el segundo lugar a nivel Latinoamérica en el programa Escuelas por la Tierra, organizado por la Fundación México.

Adrián García Valenciana, quien es el director del plantel, dijo sentirse muy contento y orgulloso, y asegura que esto es una prueba más del compromiso que tienen en el plantel con las áreas verdes y el ecosistema que los rodea.

"Me siento muy contento y orgulloso de este logro, es un gran logro por parte de los alumnos y los docentes involucrados. A mí me toca ver cómo se quedan horas extras para hacer un mejor papel y para llevar a cabo este tipo de actividades. No me queda más que sentirme orgulloso, felicitarlos y apoyarlos. Esto solo refuerza nuestro compromiso con el medio ambiente y el ecosistema que nos rodea", dijo García Valenciana.

En total participaron 2 mil 724 escuelas de México y otros 571 institutos alrededor de toda Latinoamérica, donde Cetmar 08 logró el segundo lugar con su proyecto.

Cetmar 08 logró el segundo lugar con su proyecto. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

La profesora Alexis Osuna comenta que este problema lo identificaron desde hace tiempo, ya que les tocaba ver toda la basura que invadía el estero de Urías, el cual se encuentra en los alrededores del plantel.

"Este problema se identificó desde hace tiempo atrás, incluso antes de la pandemia del Covid-19, pero hasta ahora podemos llevarlo a buen puerto, sobre todo porque ya nos podemos reunir para hacerlo de la manera correcta. Se recolecta mucha basura aquí y tratamos de que se respete el ecosistema, porque muchos no lo hacen", comentó Alexis Osuna.