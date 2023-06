Está en el olvido el parque de la colonia 20 de Noviembre

Mazatlán, Sin.- Lleno de grafiti, basura y escombro amontonado, así se encuentra el parque de la colonia 20 de Noviembre de Mazatlán.

Habitantes del asentamiento aseguran que desde hace más de un año no se le da mantenimiento a este espacio, que se hunde en la indiferencia de las autoridades

"Más de un año lleva así ese parque ya, sin pintura, todo rayado donde era la caseta de policía, lleno de escombros y con basura en donde está la cancha de basquetbol, está en condiciones decadentes ese parque, mientras más días pasan más olvidado está, las autoridades ya no le prestaron atención", señaló Verónica Morales, vecina del asentamiento.

Los vecinos afirman que han dejado a los niños de la zona y de los alrededores sin un espacio recreativo digno.

Y a pesar de las condiciones en las que se encuentra, chicos y grandes acuden de manera diaria a practicar algún deporte o a jugar.

"Los niños no tienen culpa de nada, ellos diario vienen a jugar al parque, ahí juegan a la pelota, en los columpios, atrapadas, y otros juegos, no se merecen tener un lugar de juegos así, y no solo afectan a niños de esta colonia, también a los que vienen de lugares cercanos", añadió.

Reportan y nada

Esta situación ya ha sido reportada al Ayuntamiento, pero hasta el momento no han acudido ni siquiera a revisar.

"Ya reportamos esto para que vengan y hagan lo que puedan aquí. Nos dijeron que nos dirigiéramos al instituto del deporte, pero tampoco se ha resuelto nada, ya ni policías hay en la caseta, está toda abandonada", señaló la vecina.