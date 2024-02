Centro Histórico de Mazatlán conquista a visitantes nacionales e internacionales

Mazatlán, Sin. -A un día de que inicie el Carnaval Internacional de Mazatlán 2024, el Centro Histórico capta la atención de visitantes nacionales y extranjeros, quienes disfrutan recorriendo sus pintorescas calles y la tradicional Plazuela Machado.

Los monigotes carnavaleros y el quiosco de la Machado son los sitios favoritos para tomarse la fotografía del recuerdo, así como la Catedral, entre otros sitios.

"A los turistas que recorren el Centro Histórico les llama mucho la atención los monigotes y todos los adornos carnavaleros, también van al Teatro Ángela Peralta, toda esta parte del Viejo Mazatlán les encanta", comentó Verónica López, quien vende recuerdos en la Plazuela Machado.

Algunos de los turistas que se encuentran en la zona han expresado su entusiasmo por estar presentes durante el Carnaval de Mazatlán, destacando la energía y la alegría que se respira en el ambiente.

"No pensábamos quedarnos tantos días, pero la verdad ya nos arrepentimos, terminamos pagando un plan de hospedaje más grande para quedarnos a lo que dure el Carnaval, si así se pone cuando aún no comienza, no me imagino los días que dure la fiesta, tan solo con sentir la energía del Centro Histórico sabes que la temporada carnavalera es especial", comentó Jeremy Blanco, turista que visita la ciudad desde Querétaro.

Llegan miles de cruceristas

Los visitantes que llegan al puerto a bordo de los cruceros turísticos también acuden al Centro Histórico y reactivan la demanda de servicios en la zona.

Y es que en las horas que están en el puerto se les ve por los restaurantes, en los cafés y comprando en los establecimientos que se encuentran ahí.

De lunes a miércoles han arribado más de 10 mil cruceristas a bordo de las embarcaciones

“Navigator Of the Seas”, “Discovery Princess” y “Carnival Panorama”, mientras que para mañana jueves se espera la llegada del “Norwegian Bliss”.