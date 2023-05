Celebrarán al obispo de la Diócesis en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Te Deum Laudamus, o por su traducción en español 'Alabado sea el señor', será realizado por la diócesis de Mazatlán para celebrar a lo grande al Obispo Mario Espinosa Contreras, por sus 5 décadas de Ordenación Sacerdotal.

El evento presentará música de primer nivel, y será dirigido por el maestro Sergio Freeman, para rendir tributo a la experiencia y la entrega que mostrado el Monseñor a lo largo de su trayectoria.

Puedes leer:La paz en México está deteriorada: obispo Mario Espinosa Contreras

El Obispo Mario Espinosa, hablo sobre sus 50 años dedicados a dios, dando a conocer sus experiencias y todos los momentos que ha pasado durante ese lapso de tiempo.

“Han sido cincuenta largos años, es mucho tiempo, es algo muy significativo también, pero el tiempo pasa y uno no siente la acumulación de los años mientras sirve a dios nuestro señor, han sido muchas experiencias las que he pasado, se siente que no ha sido algo pesado, ni fatigoso, aunque han existido momentos especiales, también hay momentos difíciles; sin embargo, son muchos más los bondadosos, agradables, serenos, los ordinarios", dijo Espinosa Contreras.

Añade que es un gusto para el poder conmemorar su carrera, sirviendo a dios con este plan artístico, y espera contar con una buena asistencia de personas para este evento.

"Me da gusto compartir mis 50 años en este mundo en el cual he servido a dios nuestro señor, es un honor servir a nuestro señor y espero contar también con la compañía de personas a esta ceremonia, estoy seguro, de que será de su completo agrado", agregó.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

El programa

En el programa que se presentará en el teatro Ángela Peralta el próximo 11 de mayo en punto de las 19:30 horas estará:

Danzas Polovtsianas del Príncipe Igor, del compositor Aleksandr Porfírievich Borodín.

El Concierto número dos será para piano y orquesta de Tchaikovsky.

El cuarto Movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven.

Intermezzo de la Cavallería rusticana, de Pietro Mascagni y Las Bodas, de Luis Alonso.

Los precios

Los precios para el evento están entre los 200 y 500 pesos, siendo los siguientes: