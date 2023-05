Celebran el Día de la Santa Cruz en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Este miércoles 3 de mayo fue diferente para los albañiles que trabajan en las construcciones de Mazatlán; como marca la tradición en el Día de la Santa Cruz, pararon labores temprano y comenzaron con la celebración.

El patrón de obra fue el encargado de acercar la comida y las bebidas, mientras que algunos de los trabajadores colocaron una cruz en alguna parte de la construcción en señal del festejo.

“Ahora nos tocó que nos trajeran carne asada y frijoles con tortillas y claro unas cervecitas, así es como celebramos el Día de la Santa Cruz en la obra”, dijo Martín, un albañil que trabaja como peón en una construcción en el puerto.

El Día de la Santa Cruz es una festividad religiosa originaria del antiguo Jerusalén; en México y otros países latinoamericanos, trabajadores de la construcción adoptaron el día como suyo para celebrar a la par el Día del Albañil.

Tras la pandemia de Covid-19, este tipo de celebraciones dejaron de realizarse, pero ahora en este 2023 las cosas han vuelto a la normalidad y este festejo también.

“Trabajamos solo medio día, ahorita ya comemos, nos tomamos unas cervezas y ya cada quien se va para su casa, muchos acostumbran a seguir la fiesta, en la casa de alguien o en la misma obra, ya dependiendo de las personas que se pongan de acuerdo”, agregó.

De todo un poco

Cerveza bien fría, carne asada, discada, mariscos, entre otros alimentos, es lo que se veía en algunas construcciones del puerto.

Efraín Gutiérrez, quien es originario de Chiapas y trabaja en una construcción a la altura del antiguo Acuario, comentó que es un gusto para él poder celebrar este día tan especial, pues piensa que su trabajo es muy poco valorado para la exigencia que hay.

"Me da gusto que nos celebren así en este día, tenían rato que no nos hacían convivio en ninguna obra de aquí, es un trabajo muy poco valorado y no lo ven bien las personas, si te fijas siempre que alguien falta a la escuela, les dicen que van a terminar como albañil, se les olvida que es un trabajo honrado y exigente, no muchos hacen lo que nosotros hacemos", dijo.

Mientras que algunos peones continuaban trabajando, otros preparaban los asadores.

"Está bueno esto, qué bueno que nos celebraron el día, un banquete es lo que nos vamos a dar, algunos ya salieron, pero los del turno de la tarde nos quedamos aquí para comer, pero los de la mañana también tuvieron su convivencia hace rato", dijo Jorge Santos, quien trabaja en la misma obra.

Otro grupo de trabajadores dijo sentirse contento porque el patrón del lugar respetó el día y solamente trabajaron medio turno.

"Se puso bien el patrón, nos compró aquí para comer y aparte solo nos puso a trabajar medio turno, fue buen detalle, nos puso ahí las cervezas también, ya si se acaban nosotros compramos más", añadió Jorge.

Para saber

A ciencia cierta se desconoce el origen exacto de esta celebración. Se dice que antes de la Conquista los campesinos de pueblos prehispánicos solían hacer ceremonias y algunos sacrificios para tener buenas cosechas.

Los albañiles le piden a la Santa Cruz no sufrir accidentes o caídas durante su trabajo, ya que muchas veces lo hacen a grandes alturas.

Entre el ambiente de los albañiles se dice también que si el dueño de la construcción no le da comida a los trabajadores, esta se puede “caer”.