Cede Ayuntamiento de Mazatlán el Centro de Bienestar Animal

Mazatlán, Sin.- El 17 de febrero del 2021, con una inversión de casi 800 mil pesos, fue inaugurado el Centro de Control y Bienestar Animal, ubicado en el fraccionamiento Los Magueyes, por las autoridades municipales.

El CeBiCa se abrió con el propósito de procurar el bienestar animal a través de la esterilización y atención veterinaria en perros y gatos en situación de calle o maltrato.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

De acuerdo al Reglamento Municipal de Protección a los Animales, a la Dirección de Ecología le corresponde vigilar, educar y sancionar a quienes de manera irresponsable, por carencias educativas o cuestiones culturales, propician el maltrato y malas condiciones de vida a los animales con los cuales conviven, así como el funcionamiento de este centro.

El 18 de noviembre del 2021, utilizando el mismo nombre y la misma dirección de ubicación, Viña Mazatlán, institución religiosa en el puerto, dio a conocer a través de la página de Facebook "Centro de Bienestar Animal-Viña Mzt, el inicio de su nuevo proyecto "CeBiCa" anunciando el servicio de esterilización sin costo.

Ante esta situación, el líder de una asociación protectora de animales, que pidió el anonimato, cuestionó a las autoridades el entregar un bien municipal a una organización religiosa, el cómo se hizo y por qué razón.

Local Difunden reglamento de protección animal

Agregó que son demasiadas inconsistencias respecto a este centro; para empezar, mencionó que en Mazatlán hay siete asociaciones protectoras de animales y a ninguna se le tomó en cuenta, al contrario, se le dio el apoyo a una organización que no es asociación civil, para dejarles el manejo y tratamiento del maltrato animal, por lo que consideró que el CeBiCa se trata solamente de un "elefante blanco".

"La semana pasada nos contactamos con unas personas de Ecología, para pasarles unos casos, nos dijeron que no pueden recibir animales, lo único que hacen es esterilizar, que no está funcionando", mencionó.

Al respecto, Ángel García Contreras, consultor especializado en temas de medio ambiente y desarrollo, y también exdirector de Ecología, señaló que el municipio tiene la facultad para entregar en comodato el manejo de un bien municipal a una asociación civil, pero para ello primero tiene que ser aprobado por Cabildo.

"El municipio tiene la facultad para entregar en comodato, una figura legal, a asociaciones civiles u otro tipo de organizaciones bienes municipales para que puedan ser operados sin fines de lucro, como las que tiene el Centro Ecológico de Mazatlán (Cemaz) o el Centro para la Educación Ambiental y agrícola (CEAA); se elabora un dictamen a través de una comisión de Cabildo y lo tienen que aprobar la mayoría de los regidores", señaló.

El presidente municipal, añadió, por sí solo no tiene la facultad de entregar un comodato.

El detalle o cuestión de este asunto es que esta propuesta nunca pasó y por lo tanto nunca fue aprobada por Cabildo, ni en la pasada ni presente administración.

"No hubo ningún planteamiento al respecto, es decir, no pasó por el Cabildo. Sí es de llamar la atención, supuestamente la dirección de Ecología se había hecho cargo de su operación", afirmó el ex regidor Rodolfo Cardona Pérez.

Tomando en cuenta las publicaciones del Centro de Bienestar Animal-Viña Mzt, al parecer la organización religiosa se puso al frente del CeBiCa a mediados de noviembre del año pasado; en ese entonces había conflicto en Cabildo, por lo que el dictamen tampoco pudo haber sido propuesto ni aprobado en ese momento.

"Hasta ahorita no, por Cabildo no ha pasado nada, ni una donación ni una condonación, absolutamente nada", confirmó el regidor Reynaldo González Meza.

Ahora el cuestionamiento es: ¿quién y bajo qué argumentos cedió el manejo de este bien municipal a la organización religiosa? Y ¿por qué Ecología, como primera instancia operadora del lugar, ya no pudo hacerse cargo de su manejo?









Lee más aquí ⬇

Local Protectores de animales en contra de “centros de exterminio”

Local Inauguran el Centro de Bienestar y Control Animal en el puerto