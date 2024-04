Causa estragos fuga de agua en la calle 21 de Marzo de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Más de un mes lleva una fuga de agua en el cruce de la calle 21 de Marzo y la avenida Emilio Barragán, en Mazatlán, problemática que ha generado malestar entre los habitantes de la zona.

A través de un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, los vecinos expresaron que la vialidad ha sufrido múltiples daños a causa de esta fuga.

"Todo está lleno de agua desde hace como un mes ya, se batalla hasta para pasar y además que los carros que se estacionan no dejan ni pasar por la banqueta porque está toda acabada, si pasamos por la calle, todos salpicados quedamos y sucios, un mes llevamos así y es hora que no se arregla, no se puede ni caminar", comentó María Cortez, vecina del asentamiento.

La fuga de agua ha provocado no solo molestias entre los habitantes, sino también el deterioro evidente de la infraestructura vial. Desde Potrero del Llano hasta la mencionada intersección, se pueden observar baches y hundimientos que han surgido como resultado directo de este problema.

"Ya hay algunos baches y muchas grietas en la Potrero del Llano, ya había desde antes, pero ahorita empeoró, es que las fugas se acabaron las calles junto con los tráileres que pasan por aquí, y esta fuga le está dando matarile a la calle de al lado, la está dejando peor de lo que estaba y aquí en la 21 de Marzo va por el mismo rumbo", añadió Cristina, vecina de la calle Gregorio Ortega, ubicada a la vuelta de la problemática.

Foto: Efrén Palacios / El Sol de Mazatlán

Sin solución

A pesar de los numerosos reportes presentados a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, hasta la fecha no se ha recibido una respuesta satisfactoria por parte de la paramunicipal.

"Ya es más frustrante que nada, porque a pesar de nuestras quejas y reportes, la fuga de agua sigue ahí sin solución alguna por parte de las autoridades competentes", comentó Gabriel, vecino del asentamiento.