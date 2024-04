Fuerte fuga de aguas negras afecta a la colonia Juárez de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Una preocupante situación ha afectado a los residentes de la calle Privada de la Escollera en la colonia Juárez de Mazatlán, donde una fuerte fuga de aguas negras ha provocado problemas significativos.

La problemática se extiende a lo largo de la calle y llega hasta la transitada avenida Insurgentes, generando molestias y olores desagradables en el vecindario.

"Abarca desde aquí hasta la salida, más o menos a la avenida Insurgentes y de ahí se va hasta el otro lado, porque escurre todo eso y va agarrando camino", comentó Abigaíl Morales, vecina del asentamiento.

Vecinos de la zona han manifestado su preocupación, indicando que llevan más de un mes lidiando con esta situación. Además, destacan que esta no es la primera vez que enfrentan problemas de este tipo en el área.

"Ya fácil lleva más de un mes saliendo de ahí de por esa casa, la verdad no sabría explicar que es y la razón exacta, pero no es la primera vez que ocurre, en este pedazo de la colonia seguido se batalla con este tipo de problemas, aguantando esto llevamos el mes fácil, porque me acuerdo de que todo comenzó antes de Semana Santa", añadió.

A pesar de haber realizado reportes a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, hasta el momento no han recibido respuesta ni asistencia por parte de la paramunicipal.

"Una vecina de aquí enfrente, deberás les ha marcado para que vengan y hasta reportado esta se me hace, pero nada que vienen a checar, es inhumano que haciendo trabajos por aquí cerca, no vengan a revisar aquí, que ya nos sentimos asqueados, y en general la colonia está para llorar", expresó la vecina.